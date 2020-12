Ο κόσμος του κινηματογράφου και της λογοτεχνίας αντιδρά στον θάνατο του Τζον λε Καρέ

Ο Τζον λε Καρέ, πολυβραβευμένος συγγραφέας διάσημος για τα κατασκοπικά μυθιστορήματά του, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών μετά από μία σύντομη ασθένεια, και ο κόσμος της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου ήδη αποτίει φόρο τιμής στο έργο και τη ζωή του.

Ο Καρέ, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Ντέιβιντ Κόρνγουελ, βρισκόταν πίσω από μεγάλα best-seller, όπως είναι ο «Κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο», «Κι ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι» και πολλά άλλα. Μια σειρά από έργα του είχε μεταφερθεί και στη μικρή οθόνη, μεταξύ αυτών το «The Night Manager» με τον Τομ Χίντλστον και την Ολίβια Κόλμαν, αλλά και η μίνι σειρά του BBC «The Little Drummer Girl» με την Φλόρενς Πιού και τον Αλεξάντερ Σκαρσγκαρντ. Φυσικά, βιβλία του είχαν μεταφερθεί και στον κινηματογράφο, για παράδειγμα το best-seller του «Κι ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι» που έγινε ταινία με τον Γκάρι Όλντμαν.

Η οικογένειά του σε επίσημη ανακοίνωση έγραψε: «Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ο Τζον λε Καρέ έφυγε από τη ζωή από πνευμονία το προηγούμενο Σάββατο μετά από έναν σύντομο αγώνα με την ασθένεια».

Ο κόσμος της λογοτεχνίας και του σινεμά αντιδρούν

Από τους πρώτους συγγραφείς που έσπευσαν να τιμήσουν την μνήμη του λε Καρέ ήταν ο Στίβεν Κινγκ. Ο κορυφαίος συγγραφέας έγραψε: «Ο Τζον λε Καρέ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Αυτή η φριχτή χρονιά μας πήρε ένας λογοτεχνικό γίγαντα και ένα ανθρωπιστικό πνεύμα.»

John le Carre has passed at the age of 89. This terrible year has claimed a literary giant and a humanitarian spirit.

— Stephen King (@StephenKing) December 13, 2020