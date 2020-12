White House Rock: Τραμπ και Μπάιντεν σε μουσικές μονομαχίες (video)

Στην Αμερική, παρά το γεγονός ότι οι εκλογές έχουν ολοκληρωθεί περισσότερο από μήνα, κανείς δεν είναι σίγουρος τι πρόκειται να επακολουθήσει. Σύμφωνα με τις καταμετρήσεις των ψήφων, ο Τζο Μπάιντεν έχει εκλεγεί νέος πρόεδρος των Ηνωμένων πολιτειών και ήδη προετοιμάζει την ομάδα του για την διακυβέρνηση. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, εν ενεργεία Πρόεδρος, δηλώνει ότι δεν θα παραιτηθεί, καταγγέλλοντας μεγάλης έκτασης νοθεία στις εκλογές, εις βάρος του.

Συνηθισμένοι σε ευγενείς Προέδρους, απόφοιτους των πανεπιστημίων της Μασαχουσέτης, οι περισσότεροι αμερικανοί, παρακολουθούν αμήχανοι μία εμφανή προσπάθεια κατάλυσης της Δημοκρατίας τους (είτε από τους μεν είτε από τους δε ή και από τους δύο – ανάλογα με τον ποιόν πιστεύει ο καθένας).

Και οι δύο υποψήφιοι δηλώνουν Πρόεδροι και τραγουδάει ο καθένας τον δικό του σκοπό. Και μπορεί ο Τραμπ – κατά τα φαινόμενα – να έχασε τις εκλογές, αλλά στο τραγούδι τον σκίζει τον Μπάιντεν.

Ο Τραμπ ροκάρει

O Ντόναλντ Τραμπ προτιμάει τη Ροκ των 80’s και έχει ευρύτατο ρεπερτόριο, με σαφή προτίμηση στους Queen. Ωστόσο η καλύτερη ερμηνεία του είναι – κατά τη γνώμη μας στο Once in a lifetime, των Talking Heads:

Bohemian Rhapsody

Don’t Stop Me Now

Another One Bites The Dust

We Will Rock You

Beat It

Επίσης, για να επωφεληθεί των ημερών, ξεπέταξε και δύο εποχιακά, Χριστουγενιάτικα σουξεδάκια:

Jingle Bell Rock

Run- Run Rudolph

Τα hit του Μπάιντεν

Αντίθετα ο Τζο Μπάιντεν, δεν φαίνεται να τα πηγαίνει καλά με το τραγούδι. Παρά το γεγονώς ότι είναι μεγαλύτερος, δείχνει να προτιμάει την ηλεκτρονική σύγχρονη μουσική και τη Ραπ. Ωστόσο το μεγαλύτερο σουξέ του το έκανε με την μεγάλη επιτυχία του Ray Charles, Hit the road Trump.

Hit the Road Trump

Hairy Legs – Songify

C’mon Man REMIX

All I want for Christmas