2 A Billion: Οι Μπον Ιβέρ κατά της ανισότητας των φύλων

To αμερικάνικο indie folk συγκρότημα Μπον Ιβέρ θα δωρίσει το 5% των κερδών του στην οργάνωση 2 A Billion, η οποία ιδρύθηκε από το συγκρότημα και στοχεύει στην εξάλειψη της ανισότητας των φύλων και της σεξουαλικής βίας.

Ενεργή από το 2016, η φιλανθρωπική οργάνωση είχε αρχικά ιδρυθεί ως ένας τρόπος για τους Μπον Ίβερ να υποστηρίζουν οικονομικά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με τα κέρδη από κάθε περιοδεία τους. Δωρίζοντας μέρος από τα δικαιώματα των τραγουδιών τους, οι Μπον Ίβερ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με φιλανθρωπικά ιδρύματα που επικεντρώνονται στην εξάλειψη της έμφυλης βίας, ακόμα και όταν δεν κάνουν περιοδείες.

«Ενώ ήμασταν σε περιοδεία, παρακολουθήσαμε με σεβασμό το έργο των συνεργατών μας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την αντιμετώπιση ζητημάτων ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας. Αυτή η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί, ακόμη και όταν τελειώνουν οι συναυλίες», έγραψε η μπάντα στα κοινωνικά μέσα.

«Μπορούμε να επιτύχουμε κάτι καλό, αν ενωθούμε»

Οι Bon Iver εξήγησαν ότι η απόφαση του Jeff Tweedy (μέλους των Wilco) να δωρίσει ένα μέρος των μουσικών δικαιωμάτων του σε φιλανθρωπικά ιδρύματα κατά του ρατσισμού τους ενέπνευσε να προβούν σε παρόμοιες ενέργειες.

«Ελπίζουμε ότι τέτοιες ενέργειες μπορεί να παρακινήσουν κι άλλους καλλιτέχνες, δισκογραφικές εταιρίες, πρακτορεία, βιομηχανίες και οργανισμούς να υποστηρίξουν τους οργανισμούς που είναι σημαντικοί για αυτούς και τις κοινότητές τους», έγραψε η μπάντα.

«Ήρθε η ώρα για αυτούς που έχουν τα μέσα και την απήχηση στο κοινό να ενισχύσουν τις περιθωριοποιημένες φωνές, να μιλήσουν για τις μη προνομιούχες κοινότητες και να προσφέρουν σε όσους εργάζονται στην πρώτη γραμμή ενάντια στις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας μας. Καθώς όλοι αντιμετωπίζουμε τόσα πολλά σοβαρά ζητήματα στον κόσμο μας, μπορούμε να επιτύχουμε κάτι καλό, αν ενωθούμε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bon Iver (@boniver)

Μέσω της 2 A Billion, οι δωρεές μεταβιβάζονται σε συνεργαζόμενες φιλανθρωπικές οργανώσεις που στοχεύουν στην «εξάλειψη της ανισότητας των φύλων, της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης». Σύμφωνα με τον ιστότοπο της οργάνωσης, η 2 A Billion συνεργάζεται με μία σειρά από οργανώσεις, όπως είναι οι The Buckeye Region Anti-Violence Organisation (BRAVO), Argrow’s House, European Women’s Lobby και Standing Together to End Sexual Assault (STESA).