Rememberings: Η Σινέντ Ο’ Κόνορ αφηγείται τη ζωή της σε νέο βιβλίο

H Σινέντ Ο’ Κόνορ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου με τα απομνημονεύματά της, με τίτλο Rememberings. Το βιβλίο θα φτάσει στα ράφια την 1η Ιουνίου 2021 μέσω του εκδοτικού οίκου Houghton Mifflin Harcourt Books and Media.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το βιβλίο θα περιέχει λεπτομέρειες για την δύσκολη παιδική ηλικία της Σινέντ Ο’ Κόνορ, την οποία πέρασε στο Δουβλίνο, αλλά και για τη διαφυγή της μέσω της μουσικής.

«Αυτή είναι η ιστορία μου, όπως τη θυμάμαι. Πέρασα πολύ ωραία γράφοντάς τα τελευταία χρόνια», δήλωσε η Ο’ Κόνορ.

Ο Deb Brody, αντιπρόεδρος και εκδότης της HMH Books and Media πρόσθεσε: «Τα απομνημονεύματα της Sinéad O’Connor είναι μια εξαιρετικά ειλικρινής, έντονα προσωπική κατάθεση μιας ζωής τόσο γοητευτικής όσο και προβληματικής».

Τον περασμένο μήνα, η Σινέντ Ο’ Κόνορ αποκάλυψε ότι θα μπει σε ένα πρόγραμμα θεραπείας ενός έτους για να θεραπεύσει κάποια ψυχικά τραύματα, αλλά και τον εθισμό.

Παράλληλα, η καλλιτέχνις με δημοσίευσή της στο Twitter ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει την περιοδεία της έως το 2022 για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα αποτοξίνωσης της.

«Μήνυμα για τον κόσμο που έχει αγοράσει εισιτήρια για παραστάσεις του επόμενου έτους», έγραψε. «Οι συναυλίες αναβάλλονται έως το 2022, ώστε να μπορώ να πάω σε ένα πρόγραμμα θεραπείας τραύματος και εθισμού ενός έτους, επειδή είχα πολύ τραυματικά έξι χρόνια. Φέτος τελείωσαν, αλλά τώρα ξεκινά η ανάρρωση».

