Οι Slipknot και οι Sabaton επιστρέφουν στο Release Athens 2021

Tο Release Athens υποδέχεται το Σάββατο 17 Ιουλίου, τους εκρηκτικούς Sabaton, οι οποίοι θα βάλουν «φωτιά» στο Κλειστό Φαλήρου, αλλά και τους κορυφαίους Slipknot, μία από τις κορυφαίες μπάντες του σκληρού ήχου την τελευταία 25ετία σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Slipknot θα βρίσκονται στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 24 Ιουλίου 2021, για ένα μοναδικό show!

Αυτές είναι η 5η και η 6η ημέρα από το line-up του 2020 που αποκτά μία νέα ημερομηνία για το Release Athens 2021. O σχεδιασμός του φεστιβάλ προχωράει με βασικό στόχο όλοι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες που θα συμμετείχαν τη φετινή χρονιά να είναι μαζί μας το επόμενο καλοκαίρι και, με την προσθήκη μερικών ακόμα τεράστιων ονομάτων, να συνθέσουν ένα νέο line–up που θα ενθουσιάσει κάθε μουσικόφιλο.

Οι Sabaton στο Κλειστό Φαλήρου

Oι θηριώδεις Sabaton είναι, χωρίς αμφιβολία, μία από τις πιο σκληρά εργαζόμενες μπάντες του πλανήτη. Προοδεύοντας ακατάπαυστα, συνεχίζουν να κατακτούν κάθε μουσικό πεδίο μάχης, «ισοπεδώνοντας» το πάντα στο πέρασμά τους ως μια ανίκητη πολεμική μηχανή του heavy metal!

Είκοσι χρόνια μετά το ξεκίνημά τους, στο Falun της Σουηδίας, έχουν καταφέρει ήδη να πετύχουν όσα χρειάζεται μια μπάντα για να θεωρείται κλασική, έχοντας αποκτήσει έναν αληθινό “στρατό” που αριθμεί εκατομμύρια αφοσιωμένους οπαδούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πλατινένιοι δίσκοι, headline shows στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, sold-out περιοδείες σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Αυστραλία και Ασία. Πλέον, έχουν αλλάξει επίπεδο, γεμίζοντας αρένες σε ολόκληρο τον κόσμο και χαρακτηριζόμενοι ως ένα από τα κορυφαία metal live acts της εποχής μας, προσφέροντας στο κοινό τους ένα επικό show κάθε φορά που εμφανίζονται. Το Σάββατο 17 Ιουλίου, στο Release Athens 2021, δεν θα αποτελέσει εξαίρεση.

Η προπώληση συνεχίζεται στα 45 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία. Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 100 ευρώ.

Οι θρυλικοί Slipknot στην Πλατεία Νερού

Aπό την πρώτη στιγμή που οι Slipknot συστήθηκαν στο κοινό, ήταν ολοφάνερο πως ο πλανήτης δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο! Η προκλητική εννεαμελής “συμμορία” από την Iowa των ΗΠΑ, κατέκτησε τα πάντα με κλασικούς δίσκους και, κυρίως, με τα όσα κάνει πάνω στη σκηνή. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα και κανείς που να μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Ταυτόχρονα, άλλαξαν για πάντα το χάρτη του σκληρού ήχου και απέκτησαν μεμιάς εκατομμύρια πιστούς οπαδούς, απλώνοντας το σκοτάδι και την οργή με κλασικούς δίσκους, όπως τα “Ιowa”, “Vol.3: (The Subliminal Verses)” και το καταπληκτικό “We Are Not Your Kind” που φιγουράρει σε κάθε λίστα με τους κορυφαίους δίσκους τoυ 2019.

Επιστρέφουν στη χώρα μας, μετά από πολλά χρόνια, φέρνοντας στο Release Athens το εκπληκτικό show τους, σε μία φεστιβαλική εμπειρία επικών διαστάσεων που όμοιά της δεν έχουν ξαναδεί οι πιστοί Maggots! Άλλωστε, τα λόγια του Corey Taylor είναι ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση: “We don’t play shows. We start wars.”

Στις 24 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, θα υποστούμε μια ηχητική επίθεση σε κάθε μας αίσθηση. Τραγούδια όπως τα “People = Shit”, “Surfacing”, “Duality”, “Wait and Bleed”, “Unsainted”, “Disasterpiece”, “Before I Forget”, “Psychosocial” απλά σου υπενθυμίζουν τον λόγο που είναι αδύνατον να χάσεις αυτή τη βραδιά!

Η προπώληση συνεχίζεται στα 60 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία. Επίσης διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια προς 125 ευρώ.

