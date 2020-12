Νέο άλμπουμ ετοιμάζουν οι Greta Van Fleet

To αμερικανικό ροκ συγκρότημα Greta Van Fleet ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει τον επόμενο χρόνο με το δεύτερο άλμπουμ τους, «The Battle At Garden’s Gate», ενώ πρόκειται να μοιραστούν και το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ.

Το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του single με τίτλο «Age of Machine», ενώ το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 16 Απριλίου 2021.

Το κομμάτι ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες από τον παραγωγό των Foo Fighters, Greg Kurstin, ενώ το συγκρότημα δήλωσε ότι το δεύτερο άλμπουμ τους αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες τους στις παγκόσμιες περιοδείες που έκαναν μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι ενώ μεγαλώνουμε, ήμασταν προστατευμένοι από πολλά πράγματα και δεν γνωρίζαμε πολλά», δήλωσε ο ντράμερ Danny Wagner. «Και ξαφνικά βρεθήκαμε σε αυτόν τον τεράστιο κόσμο και στην αρχή πάθαμε ένα μικρό πολιτισμικό σοκ. Καθώς, όμως, ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε πολύ, να συναντάμε νέους και διαφορετικούς ανθρώπους και να βιώνουμε διαφορετικούς πολιτισμούς, ο ορισμός μας για το «κανονικό» άλλαξε».

Ο μπασίστας Sam Kiszka δήλωσε: «Υποθέτω ότι όλα έχουν αλλάξει εκτός από αυτό που μας έφερε εδώ αρχικά». Μιλώντας για τη συνεργασία τους με τον Kurstin, ο τραγουδιστής Josh Kiszka εξήγησε: «Είμαι πάντα λίγο διστακτικός για τις ικανότητές μου ως καλλιτέχνης, νομίζω ότι πολλοί καλλιτέχνες αισθάνονται έτσι. Αλλά ο Greg είναι συνεχώς από πάνω μου όταν είμαι στο πιάνο, ενδιαφέρεται για αυτό που κάνω – αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα».

Ακούστε εδώ το νέο τραγούδι των Greta Van Fleet:

Το τραγούδι έρχεται ένα μήνα μετά το τελευταίο τους single «My Way, Soon» τον Οκτώβριο. Το πρώτο τους άλμπουμ «Anthem Of The Peaceful Army» κυκλοφόρησε το 2018.