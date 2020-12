COSMOTE TV Movies Club: Νέες ταινίες σε πρώτη πανελλήνια πρεμιέρα τον Δεκέμβριο

Με νέους κινηματογραφικούς τίτλους, μεταξύ των οποίων το θρίλερ τρόμου «Run» με την Σάρα Πόλσον (American Horror Story, Ratched), η Χριστουγεννιάτικη μαύρη κωμωδία του Μελ Γκίμπσον «Fatman», η γυρισμένη στην Κύπρο sci-fi ταινία δράσης του Νίκολας Κέιτζ «Jiu Jitsu», που έχει ήδη ανακηρυχθεί cult, το σπονδυλωτό «Tales of the Lockdown» από την Ισπανία, οι οποίοι θα κάνουν πανελλήνια πρεμιέρα απευθείας στην COSMOTE TV, εμπλουτίζεται τον Δεκέμβριο η υπηρεσία Movies Club.

*Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες προς ενοικίαση μέσα από τη νέα κατηγορία PVoD Πρεμιέρες της υπηρεσίας.

«Ο Μυστικός Κήπος»

Ειδικότερα, από την Τρίτη 1/12 οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους την οικογενειακή ταινία φαντασίας «Ο Μυστικός Κήπος» (The Secret Garden) με τον βραβευμένο με OSCAR® Κόλιν Φέρθ («Ο λόγος του Βασιλιά») και τη βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Τζούλι Γουόλτερς («Billy Eliot», «Brooklyn»).

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Φράνσις Χόντσον Μπαρνέτ και αφηγείται την ιστορία της 10χρονης Μαίρη (Ντίξι Έγκερικς), η οποία -όταν χάνει τους γονείς της αιφνιδίως- αναγκάζεται να μετακομίσει στην Αγγλία και να μείνει με τον θείο της και την αυστηρή οικονόμο του, σε μία έπαυλη με καλά κρυμμένα μυστικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Έτερος Εγώ – Κάθαρσις: Με κορυφαίο καστ ξεκινά η νέα παραγωγή της COSMOTE TV (trailer)

«Κόκκινος Συναγερμός» και «Οι Μισθοφόροι»

Πανελλήνια πρεμιέρα απευθείας στην COSMOTE TV θα κάνουν από 1/12 και οι ταινίες δράσης «Κόκκινος Συναγερμός» («The Doorman»), με τους Ρούμπι Ρόουζ – Ζαν Ρενό, και «Οι Μισθοφόροι» («Hard Kill») με τον Μπρους Γουίλις στον ρόλο ενός δισεκατομμυριούχου CEO που έρχεται αντιμέτωπος με μία ομάδα τρομοκρατών, οι οποίοι απαγάγουν την κόρη του, ζητώντας ως λύτρα ένα πολύτιμο πρόγραμμα τεχνολογίας.

Επιπλέον τίτλοι

Στο πρόγραμμα Δεκεμβρίου ξεχωρίζουν, επίσης, το ψυχολογικό θρίλερ του Ανίς Τσαγκάντι «Run» με την Σάρα Πόλσον (American Horror Story, Ratched) να ενσαρκώνει μία μητέρα που μεγαλώνει την καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι κόρη της, Κλόε, σε πλήρη απομόνωση, ελέγχοντας κάθε κίνησή της (3/12), η ισπανική δραμεντί «Tales of the Lockdown», που παρουσιάζει αυτοτελείς ιστορίες ανθρώπων κατά τη διάρκεια της καραντίνας, σκηνοθετημένες από πέντε διαφορετικούς σκηνοθέτες (8/12), αλλά και η γαλλική κομεντί «How to Be a Good Wife» με την πολυβραβευμένη Ζιλιέτ Μπινός να υποδύεται την ιδιοκτήτρια ενός ιδιωτικού σχολείου θηλέων, που προσπαθεί να γλιτώσει από την χρεοκοπία (8/12).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ COSMOTE TV: Δημοφιλή ντοκιμαντέρ δωρεάν για όλους στο YouTube

«Jiu Jitsu»

Από την Τρίτη 15/12, στη λίστα ταινιών προστίθεται και η νέα cult sci-fi ταινία του Νίκολας Κέιτζ «Jiu Jitsu», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο κόμικ του Ελληνοαμερικανού Δημήτρη Λογοθέτη (και σκηνοθέτη της ταινίας) και παρουσιάζει τις περιπέτειες ενός αρχαίου τάγματος μαχητών ζίου ζίτσου, που μάχονται με εξωγήινους για την κυριαρχία της Γης.

«Christmas at Cattle Hill» και «Fatman»



Το πρόγραμμα με τις πρεμιέρες Δεκεμβρίου ολοκληρώνουν η Χριστουγεννιάτικη μαύρη κωμωδία των Εσομ και Ίαν Νελμς «Fatman» (17/12) με πρωταγωνιστές τους Μελ Γκίμπσον («Braveheart», «Lethal Weapon»), Γουόλτον Γκόγκινς («Justified», «Ant-Man» and «The Wasp») και Μαριάν Ζαν-Μπατίστ («Secrets & Lies», «Without a Trace»), καθώς και η ταινία κινουμένων σχεδίων «Christmas at Cattle Hill» (24/12).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Στο COSMOTE TV Μovies Club βλέπουμε ταινίες αμέσως μετά την πρεμιέρα τους

*Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες μέσω της επιλογής PVoD Πρεμιέρες της on demand υπηρεσίας Movies Club της COSMOTE TV και οι συνδρομητές θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν εντός 48 ωρών, από την ενοικίασή τους.