Στο COSMOTE TV Μovies Club βλέπουμε ταινίες αμέσως μετά την πρεμιέρα τους

Τη δυνατότητα να νοικιάσουν ταινίες, λίγο μετά την κινηματογραφική τους πρεμιέρα, και να τις παρακολουθήσουν στο σπίτι, έχουν για πρώτη φορά οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσα από τη νέα επιλογή της υπηρεσίας Movies Club.

Στη νέα υπηρεσία, που διατίθεται σε αποκλειστική συνεργασία με τις εταιρείες διανομής Odeon, Tanweer, Spentzos και Rosebud.21, προστίθενται και τίτλοι κινηματογραφικών ταινιών που θα κάνουν πανελλήνια πρεμιέρα απευθείας στην COSMOTE TV.

Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες μέσω της υπηρεσίας Movies Club, με τιμή ενοικίασης από 4,90 ευρώ, και οι συνδρομητές θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν εντός 48 ωρών, από την ενοικίασή τους.

Οι κινηματογραφικές πρεμιέρες που είναι διαθέσιμες για ενοικίαση στην COSMOTE TV

Στους on demand καταλόγους της COSMOTE TV, οι συνδρομητές, μεταξύ άλλων, θα βρουν τη δραματική ταινία της Σάλι Πότερ «Οι ζωές που δεν έζησα» (The roads not taken) με τους Χαβιέ Μπαρδέμ, Σάλμα Χάγιεκ, Ελ Φάνινγκ και Λόρα Λίνεϊ, για τη σχέση μίας κόρης με τον πατέρα της που πάσχει από άνοια, τη νέα κωμική οικογενειακή ταινία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο «Πόλεμος στο Σπίτι» (The War With Grandpa), στην οποία υποδύεται έναν παππού που βρίσκεται σε «πόλεμο» με τον εγγονό του, αλλά και την γκανκστερική ιταλογαλλική ταινία «Ο Προδότης» (The Traitor) του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Μάρκο Μπελόκιo.

Ήδη διαθέσιμα στην υπηρεσία είναι το θρίλερ «Άλυτη» του Μίνωα Νικολακάκη, σε συμπαραγωγή COSMOTE TV, το ντοκιμαντέρ της Αγγελικής Αντωνίου «Οι Άγνωστοι Αθηναίοι», που συμμετείχε στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2020, το ψυχολογικό θρίλερ «Το μυστικό μας» (The secrets we keep), όπου η Νούμι Ραπάς υποδύεται μια γυναίκα στην Αμερική μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, που απαγάγει τον γείτονά της ζητώντας εκδίκηση για τα εγκλήματα πολέμου που πιστεύει ότι εκείνος έχει διαπράξει, αλλά και το θρίλερ «Έκρηξη Θυμού» (Unhinged), με τον βραβευμένο με OSCAR® Ράσελ Κρόου, στον ρόλο ενός ψυχοπαθή που καταδιώκει μία γυναίκα με την οποία διαπληκτίστηκε στον δρόμο.

Πρεμιέρα στην COSMOTE TV

Στον νέο on demand κατάλογο, οι συνδρομητές θα βρουν και κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλονται σε πανελλήνια πρεμιέρα απευθείας στην COSMOTE TV, όπως η δραματική ταινία «Το Μυστικό» (The Secret) με την Κέιτι Χόλμς, που βασίζεται στο ομώνυμο best seller της Ρόντα Μπερν, η νέα ταινία δράσης του Μελ Γκίμπσον «Ληστεία στην Καταιγίδα» (Force of Nature), όπου υποδύεται έναν αστυνομικό που προσπαθεί να απομακρύνει τους ενοίκους ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια μεγάλου τυφώνα στο Πουέρτο Ρίκο, αλλά και το θρίλερ «Eπικηρυγμένος Έρωτας» (Dreamland), με πρωταγωνιστές την υποψήφια για OSCAR Μαργκό Ρόμπι (I, Tonya, Once Upon a Time… in Hollywood), τον Τράβις Φίμελ (Vikings) και τον Φιν Κόουλ του Peaky Blinders (διαθέσιμο από 17/11).

[relart 1]

Coming soon!

Από τον Δεκέμβριο, τη λίστα ταινιών συμπληρώνουν η δραματική ταινία του Σόν Ντέρκιν «Η φωλιά» (The Nest), με τους Τζούντ Λο και Κάρι Κουν να υποδύονται ένα ζευγάρι που έρχεται αντιμέτωπο με μυστικά και οικογενειακές εντάσεις όταν μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο. H ταινία δράσης «Έντιμος Κλέφτης» (Honest Thief), με τον Λίαμ Νίσον στον ρόλο ενός ληστή τραπεζών που αποφασίζει να παραδοθεί στις αρχές για να κερδίσει μικρότερη ποινή. Θα υπάρχει και η νέα μαύρη κωμωδία των Εσομ και Ίαν Νελμς «Fatman» με πρωταγωνιστές τους Μελ Γκίμπσον (Braveheart, Lethal Weapon), Γουόλτον Γκόγκινς (Justified, Ant–Man and The Wasp) και Μαριάν Ζαν-Μπατίστ (Secrets & Lies, Without a Trace).

Από το 2021, θα ενταχθούν στην ταινιοθήκη της υπηρεσίας νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες, όπως η all–star cast (Ρόμπερτ ντε Νίρο, Τόμι Λι Τζόουνς, Μόργκαν Φρίμαν, Ζακ Μπραφ, Έμιλ Χίρς, Έντι Γρίφιν) κωμωδία «Πώς να Σκοτώσεις τον Πρωταγωνιστή σου» (The Comeback Trail), αλλά και η ρομαντική κομεντί «Έρωτες, Γάμοι και Λοιπές Καταστροφές» (Love, Weddings & Other Disasters) με την Ντάιαν Κίτον και τον Τζέρεμι Άιρονς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ COSMOTE TV: Νέα streaming υπηρεσία διαθέσιμη δωρεάν για όλους τους συνδρομητές της

Ο «Επικηρυγμένος Έρωτας» του Μάιλς Τζόρις-Πέιραφιτ

Οι περιπέτειες ενός έφηβου παίρνουν αναπάντεχη τροπή, καθώς βρίσκεται στο κατόπι μιας επικηρυγμένης κακοποιού. Τη δεκαετία του 1930 και ενώ μία απίστευτη καταιγίδα σκόνης και ξηρασία χτυπάνε το Τέξας και το οδηγούν σε μία οικονομική κρίση, το οικογενειακό αγρόκτημα του έφηβου Γιουτζίν Έβανς (Φιν Κόουλ) βρίσκεται στα όρια της χρεωκοπίας. Σε μια κοντινή πόλη, πέντε αθώοι πολίτες σκοτώνονται κατόπιν ομηρίας τους και οι τοπικές αρχές ξεκινούν ένα ανθρωποκυνηγητό της επικηρυγμένης για μια σειρά ληστειών τραπεζών, Άλισον Γουέλς (η βραβευμένη με Oscar® Μάργκο Ρόμπι).

Όταν προκηρύσσεται αμοιβή $10,000 για όποιον παραδώσει στις αρχές την κα Γουέλς, ο Γιουτζίν θα θελήσει να αρπάξει την ευκαιρία για να σώσει από τα χρέη την οικογενειακή φάρμα. Η αποστολή του αποδεικνύεται πιο εύκολη από ό,τι περίμενε όταν θα βρει την κα Γουέλς να κρύβεται μέσα στο αγρόκτημά του. Ωστόσο, ο Γιουτζίν σύντομα θα ανακαλύψει ότι η πραγματική ιστορία της ‘Αλισον Γουέλς είναι διαφορετική από ό,τι πίστευε και θα αμφισβητεί την απόφαση του να την παραδώσει στις αρχές, αφού θα αρχίσει να την ερωτεύεται με πάθος και να μοιράζονται το ίδιο όνειρο να ξεφύγουν μαζί από την προκαθορισμένη μοίρα τους.

Πρωταγωνιστούν: Μάργκο Ρόμπι (Suicide Squad, Εγώ, η Τόνια, Kάποτε στο Χόλιγουντ), Φιν Κόουλ (Peaky Blinders)