ILoveLive: Nick Cave, Florence Welch και άλλοι δημοπρατούν αντικείμενα για να στηρίξουν τη live μουσική

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, η παγκόσμια μουσική βιομηχανία έχει βιώσει ένα σοβαρότατο πλήγμα. Οι συναυλίες απαγορεύτηκαν, ιστορικοί χώροι απειλούνται με οριστικό κλείσιμο, ενώ εφόσον οι περισσότερες συναυλίες έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί, οι περισσότεροι εργαζόμενοι του χώρου έχουν μείνει άνεργοι, ή βασίζονται σε κρατικά επιδόματα για την επιβίωση τους. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα τόσο στη Μεγάλη Βρετανία, όσο και στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες.

Έτσι, ο φιλανθρωπικός οργανισμός Stagehand αποφάσισε να βοηθήσει, μέσα από μία δημοπρασία, που έχει στόχο να μαζέψει χρήματα για να στηρίξει τεχνικούς και εργαζόμενους της μουσικής βιομηχανίας, που δυσκολεύονται λόγω του κορονοϊού. Με τίτλο #ILoveLive, η δημοπρασία θα βοηθήσει τον οργανισμό Stagehand, ενώ θα δώσει την ευκαιρία σε μερικούς θαυμαστές να αποκτήσουν πολύτιμα αναμνηστικά αντικείμενα από τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες.

Ποιοι καλλιτέχνες συμμετέχουν στη δημοπρασία;

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που δέχτηκαν να βοηθήσουν είναι η FKA Twigs, που δώρισε δύο θεατρικές μάσκες που φόρεσε στην περιοδεία της, για το άλμπουμ Magdalene.

i have donated two masks created by Gard Card from the magdalene tour to support @StagehandFund #ILoveLive campaign. it will raise vital funds for the uk stage crew affected by the pandemic who work behind the scenes in the live music industry.

photo Ahad Subzwari pic.twitter.com/8usXyMNmUe

— FKA twigs (@FKAtwigs) November 27, 2020