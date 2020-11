Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου: Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα στο e-shop τους

To Industrial Gas Museum Shop, το πωλητήριο του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου που στεγάζεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σας προσκαλεί σε online αγορές, εύκολα και με ασφάλεια, μέσα από το ενημερωμένο e-shop του.

Δώστε απαράμιλλο στιλ στον χώρο σας με τα πιο ιδιαίτερα αντικείμενα βιομηχανικού σχεδιασμού. Ανανεώστε τη διακόσμηση του σπιτιού σας με ξεχωριστά προϊόντα που φέρουν την υπογραφή των σημαντικότερων Ελλήνων σχεδιαστών. Εξοπλιστείτε με απίθανα είδη γραφείου που θα δώσουν μοναδικό χαρακτήρα στον χώρο εργασίας σας. Χαρίστε εκλεκτά δώρα για τις γιορτές των Χριστουγέννων στους αγαπημένους σας. Βρείτε πρωτότυπα παιδικά είδη που θα λατρέψουν τα παιδιά.

Στo e-shop του Μουσείου προσφέρονται προϊόντα για κάθε περίσταση και κάθε ηλικία, σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Η εντυπωσιακή συλλογή του, με έμφαση στο σύγχρονο ελληνικό design και την εγχώρια παραγωγή, περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα αντικειμένων: Είδη σπιτιού και διακοσμητικά, χειροποίητες δημιουργίες, τολμηρά κοσμήματα, αξεσουάρ, παιχνίδια, γραφική ύλη, ασυνήθιστα αναμνηστικά, καθώς και statement έργα που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για τη συλλογή του Πωλητηρίου, με έμπνευση το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, την Τεχνόπολη και την αισθητική της πόλης. Επιλέξτε αντικείμενα όπως:

Για τον χώρο σας…

Κηροπήγια, κεραμικά, φωτιστικά, ρολόγια τοίχου, καλάθια, μπολ, σουβέρ, κούπες, διακοσμητικά, κατασκευές από ξύλο ή χαρτί.

Για το γραφείο…

Σημειωματάρια, σελιδοδείκτες, μολύβια, γόμες, στυλό, βιβλιοστάτη, σετ γραφής.

Για τα παιδιά…

Παγούρια, κασετίνες, παζλ, παιχνίδια μνήμης, παιχνίδια με κάρτες, γρίφους, κύβους δεξιοτεχνίας, μπάλες, σβούρες, σετ ζωγραφικής, σφεντόνες, μόμπιλε.

Ανακαλύψτε ακόμα…

Τσάντες και σακίδια, κοσμήματα, μανικετόκουμπα, αναμνηστικά του Μουσείου, merchandise από τα αγαπημένα φεστιβάλ της Τεχνόπολης και πολλά άλλα!

Σχεδιαστές:

Αεικίνητον, Άλκηστις Τσίκου, Γιάννης Γκίκας, Κατερίνα Αντωνάκη, Κλαίρη Σταμάτη, Μάξιμος Ζαχαριάδης, Μαρία Δρόσου, Μαρία Μαρίνογλου, σχεδία αρτ, Χαρτοβασίλειον, Beetroot Design, DKD Studio, Gracious Greece, Out of the Box, pi6, STUDIOLAV, We Design, When In Greece

Περιηγηθείτε στη συλλογή του e-shop και αποκτήστε αντικείμενα που θα απογειώσουν τον χώρο, την εμφάνιση και τη διάθεσή σας, με ένα κλικ!