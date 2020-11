Bee Gees: Έρχεται νοσταλγικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του συγκροτήματος

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή και την καριέρα του αγαπημένου συγκροτήματος Bee Gees, που έχει τίτλο «How Can You Mend A Broken Heart».

Πρόκειται για την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους για το συγκρότημα, που περιγράφει την αλματώδη επιτυχία των Barry, Maurice και Robin Gibb. Θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου για μία νύχτα μόνο τον Δεκέμβριο.

Σε σκηνοθεσία του Frank Marshall, ο οποίος υπήρξε παραγωγός της ταινίας «Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον», το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να ρίξει φως στις κρυμμένες πτυχές της ζωής και της καριέρας των μουσικών.

«Όπως πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, μου άρεσε όλη τη ζωή μου η μουσική των Bee Gees», είπε σε δήλωσή του ο Marshall. «Αλλά μόλις έκανα την πρώτη μου συνέντευξη με τον Barry, σχεδόν πριν από 3 χρόνια, άρχισα να ανακαλύπτω τα παράξενα δημιουργικά ένστικτά τους, τα μουσικά τους δώρα, το χιούμορ τους, και την αδελφότητα που τους έκαναν τόσο μοναδικούς».

Πρόσθεσε επίσης ότι ήταν μεγάλη του τιμή να συμμετάσχει σε αυτή την ταινία, ενώ στόχος του ήταν «να γιορτάσουμε τον τεράστιο αντίκτυπο που είχαν οι Bee Gees στη παγκόσμια μουσική». Ο Barry Gibb είναι το μοναδικό επιζών μέλος των Bee Gees μετά τους θανάτους των αδελφών του, Maurice το 2003 και Robin το 2012.

To ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart» κυκλοφορεί στις 3 Δεκεμβρίου 2020.

Μπορείτε να δείτε το τρέιλερ εδώ.

Παράλληλα, μια αφηγηματική βιογραφία που βασίζεται στη ζωή και την καριέρα των Bee Gees βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη, με τον παραγωγό της ταινίας για τους Queen, «Bohemian Rhapsody» και τον σεναριογράφο Anthony McCarten.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπράντλεϊ Κούπερ αναμένεται να παίξει τον Barry Gibb στην ταινία, η οποία θα έχει ως παραγωγούς τους κινηματογραφικούς «κολοσσούς» Αmblin Entertainment και Paramount Pictures.

Τον Φεβρουάριο, η Daily Mail ανέφερε ότι ο Κούπερ ήταν υποψήφιος για να παίξει τον τραγουδιστή και κιθαρίστα των Bee Gees και ότι ήταν «σε άτυπες συζητήσεις» για να αναλάβει το ρόλο.