Online και δωρεάν ταινίες για παιδιά, στο 61o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ταινίες για παιδιά και εφήβους, online στο 61ο ΦΚΘ

Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί online από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου. Έτσι δίνει την ευκαιρία σε παιδιά και εφήβους από όλη την Ελλάδα να απολαύσουν δωρεάν το πρόγραμμα Νεανική Οθόνη τόσο στη σχολική αίθουσα όσο και στο σπίτι τους. Μοναδικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους προβάλλονται καθημερινά, για περιορισμένο αριθμό θεάσεων, στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών προβολών του Φεστιβάλ, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά και γονείς να απολαύσουν κινηματογραφικές οικογενειακές στιγμές.

Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες δωρεάν και τα δύο Σαββατοκύριακα του Φεστιβάλ (7 – 8 και 14 – 15 Νοεμβρίου). Παράλληλα, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ημερομηνία έναρξης του Φεστιβάλ και την Παρασκευή 6 Νοέμβριου θα είναι διαθέσιμες για το κοινό οι ταινίες Ένας για όλους (για νέους ηλικίας 15+) και Οι Μαθήτριες (για νέους ηλικίας 16+) που διαγωνίστηκε και στο πρόγραμμα Generation του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Τις καθημερινές, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις προβολές μαθητές σχολείων.

Οι ταινίες της Νεανικής Οθόνης

When Hitler Stole Pink Rabbit

(για παιδιά ηλικίας 11+)

Καρολίνα Λενκ, Γερμανία / Ελβετία/ Τσεχία

Μια υπέροχη παιδική ταινία ενώνει τα Φεστιβάλ.

Μια συγκλονιστική παιδική ταινία «φωτίζει» τις παράξενες μέρες που ζούμε. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους, το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας και το Cinedoc Kids ενώνουν τις δυνάμεις τους για μία ξεχωριστή προβολή για όλη την οικογένεια.

Θέλοντας να υπογραμμίσουμε την ανάγκη για αλληλεγγύη και κοινές δράσεις, προβάλλουμε την σπουδαία αντιφασιστική ταινία When Hitler Stole Pink Rabbit της Καρολίνε Λινκ. Στη μάχη κατά του φασισμού και του ρατσισμού, ο Κινηματογράφος αποτελεί σημαντικό όπλο για την ευαισθητοποίηση των θεατών του αύριο.

Φανταστείτε πως η πόλη σας αρχίζει να αλλάζει. Φανταστείτε πως, δίχως να το αντιλαμβάνεστε, γίνεται σιγά σιγά επικίνδυνο για κάποιους να ζουν στη χώρα σας. Αυτό συνέβη στην 9χρονη Άννα το 1933. Η Άννα δεν γνωρίζει ποιος ακριβώς είναι ο Χίτλερ. Όταν όμως ο πατέρας της βρεθεί αγνοούμενος, συνειδητοποιεί πως αυτή η απειλητική φιγούρα στις αφίσες πρόκειται να αλλάξει το τοπίο ολόκληρης της Ευρώπης, ξεκινώντας από τον δικό της μικρόκοσμο. Από δω και στο εξής, η Άννα είναι μία πρόσφυγας που δεν μιλάει τη γλώσσα, ούτε γνωρίζει τα ήθη και τα έθιμα, έχοντας αφήσει πίσω τους δικούς της ανθρώπους, αλλά και το αγαπημένο τους αρκουδάκι. Η προβολή διοργανώνεται από κοινού με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους, το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας και το Cinedoc Kids. Ευχαριστούμε τη Nova για την παραχώρηση της ταινίας.

Η ταινία θα προβληθεί online στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μέσω της ιστοσελίδας www.filmfestival.gr τα Σαββατοκύριακα 7 – 8 και 14 – 15 Νοεμβρίου, για περιορισμένο αριθμό προβολών.

Επίσης, η ταινία συμμετέχει στο διαγωνιστικό πρόγραμμα ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους και θα προβληθεί τόσο στην αίθουσα (Πύργος Ηλείας), όσο και online στην ψηφιακή πλατφόρμα του φεστιβάλ www.olympiafestival.gr για περιορισμένο αριθμό προβολών τις ημέρες του φεστιβάλ (28/11-05/12/2020).

Τέλος, θα προβληθεί online στο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας μέσω της ιστοσελίδας www.athicff.com σε συνεργασία με το Cinedoc Kids, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, για περιορισμένο αριθμό προβολών.

Μπόγιε / Boje

(για παιδιά ηλικίας 10+)

Αντρέας Κορντές, Ρόμπερτ Κόλερ, Γερμανία, 2019, 10΄

Ο Μπόγιε είναι ένα μικρό αγόρι που ζει με τον πατέρα του σε μια πλήρως απομονωμένη παραθαλάσσια κατοικία. Η κοινή τους ζωή είναι βυθισμένη στη σιωπή, καθώς η δίψα του Μπόγιε για απαντήσεις προσκρούει στον λιγομίλητο πατέρα του. Σταδιακά, η φουρτουνιασμένη θάλασσα και το άγριο τοπίο θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τους. Μια χαμηλόφωνη και τρυφερή ιστορία πατέρα-γιου, όπου τα βλέμματα, τα αγγίγματα και οι ανεπαίσθητες χειρονομίες αναπληρώνουν την απουσία των λέξεων.

Η λέσχη των άσχημων παιδιών / The Club of Ugly Children

(για παιδιά ηλικίας 11+)

Γιόναταν Έλμπερς, Ολλανδία, 2020, 91΄

Όταν ένας νέος πρόεδρους βάζει στόχο να κρύψει όλα τα «άσχημα» για να κρατήσει τα σχολεία καθαρά και τακτοποιημένα, ο Πάουλ, ένας από τα αγόρια, δραπετεύει. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης θα ξεκινήσει μαζί με μερικούς φίλους μια υπόγεια επανάσταση, η οποία θα αλλάξει την αντίληψη όλων των ενηλίκων και τελικά θα καθαιρέσει τον σατανικό πρόεδρο.

Πρακτορείο ντετέκτιβ Τζεριμάγια / Jerrymaya’s Detective Agency

(για παιδιά ηλικίας 9+)

Μόα Γκάμελ, Σουηδία, 2020, 82′

Μια σκοτεινή, βροχερή νύχτα ένα κορίτσι το σκάει από το ορφανοτροφείο. Το κορίτσι αναζητά τους ντετέκτιβ Τζέρι και Μάγια για να ζητήσει τη βοήθειά τους. Το κορίτσι λέγεται Κλάρα και είναι η κόρη ενός ληστή τρένων που έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. Τώρα χρειάζεται βοήθεια για να αποδείξει πως ο πατέρας της είναι αθώος. Αλλά το δίδυμο των ντετέκτιβ που έχασαν το γραφείο τους μετά από παρέμβαση του αρχηγού της Αστυνομίας στην πόλη του Κριστίνελουντ (ενός άνδρα όλο προκαταλήψεις!) βλέπουν να ανοίγεται μπροστά τους μια ευκαιρία. Πρέπει να αποδείξουν πως και τα παιδιά μπορούν να λύσουν μυστήρια και εγκλήματα!

Ένας για όλους / One For All

(για παιδιά ηλικίας 15+)

Νταβίντ Ιλουντάιν, Ισπανία, 2020, 91′

Ένας αναπληρωτής δάσκαλος αναλαμβάνει την τελευταία τάξη του δημοτικού, σε μια μικρή πόλη στην οποία δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά. Όταν του ζητείται να προετοιμάσει το έδαφος για την επανένταξη ενός μαθητή που απουσίαζε λόγω σοβαρής ασθένειας, βρίσκεται ενώπιον μιας δυσάρεστης έκπληξης: κανείς από τους συμμαθητές του δεν τον θέλει πίσω. Μια συγκινητική ιστορία καθοδήγησης και ανεκτικότητας που μας υπενθυμίζει ότι η πρώτη σπίθα για την αληθινή αλλαγή ανάβει πάντα μέσα μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Στέγη: Η ταινία «The Audience» κάνει πρεμιέρα στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πελέ ο κολοβός / Pelle No-Tail

(για παιδιά ηλικίας 8+)

Κρίστιαν Ραϊλτένιους, Σουηδία, 2019, 67′

Μια μοντέρνα εκδοχή ενός παραδοσιακού σουηδικού animation, με ήρωα μια αξιολάτρευτη γάτα ονόματι Πέλε, που έχει χάσει την ουρά της. Μια ωραία πρωία, μια απροσδόκητη θύελλα οδηγεί τον Πέλε από τη γαλήνια ασφάλεια της εξοχής στην καρδιά της απρόβλεπτης και αφιλόξενης μεγαλούπολης. Σε κάθε βήμα αυτής της μουσικής περιπέτειας, ο Πέλε ανακαλύπτει τόσο τους θησαυρούς της φιλίας όσο και τις δυσκολίες της αληθινής ζωής.

Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο / Rocca Changes the World

(για παιδιά ηλικίας 10+)

Κάτια Μπένραθ, Γερμανία, 2019, 101′

Θαρραλέα, αστεία και μοναδική: αυτή είναι η Ρόκα. Είναι έντεκα χρόνων και ζει μια μάλλον, ιδιαίτερη ζωή. Όσο ο μπαμπάς της την κοιτάζει από ψηλά –αφού είναι αστροναύτης σε αποστολή στο διάστημα–, η Ρόκα ζει μόνη με το σκιουράκι της και πηγαίνει σε κανονικό σχολείο για πρώτη φορά στη ζωή της. Ο ανέμελος και αντισυμβατικός τρόπος ζωής της την κάνει να ξεχωρίζει αμέσως ανάμεσα στους συμμαθητές της. Με γενναιότητα αντιμετωπίζει τους νταήδες της τάξης, γιατί πρώτα και πάνω απ’ όλα η Ρόκα υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη. Γι’ αυτό, άλλωστε, γίνεται φίλη με τον άστεγο Κάσπαρ και προσπαθεί να τον βοηθήσει. Ταυτόχρονα, παλεύει με όλες της τις δυνάμεις για να κερδίσει την καρδιά της γιαγιάς της.

Εκδρομή στο μέλλον / School Trip to the Future

(για παιδιά ηλικίας 8+)

Γιοσεφίνε Έλερτ, Γερμανία, 2019, 7′

Την επόμενη εβδομάδα, η Γκρέτα φεύγει σε σχολική εκδρομή με την τάξη της και πρέπει να τακτοποιήσει πολλές εκκρεμότητες. Καταρχάς, να ετοιμάσει τη βαλίτσα της, αλλά και να καθησυχάσει τους ιδιαίτερα ανήσυχους γονείς της. Παρόλα αυτά, δύο ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Τι παίρνει κανείς μαζί του για ένα ταξίδι στο μέλλον; Και, γιατί όλοι οι ενήλικες χάνουν το χρώμα τους μόλις μαθαίνουν τον προορισμό της εκδρομής;

Οι Μαθήτριες / Schoolgirls

(για παιδιά ηλικίας 16+)

Πιλάρ Παλομέρο, Ισπανία, 2020, 97′

1992, Σαραγόσα. Η εντεκάχρονη Θέλια, μαθήτρια σε σχολείο με καλόγριες, θα διαβεί το κατώφλι της εφηβείας με την ενθάρρυνση της Μπρίσα, μιας νέας συμμαθήτριας. Ένα τρυφερό πορτρέτο ενηλικίωσης και χειραφέτησης, που εκτυλίσσεται σε μια περίοδο ιστορικών αλλαγών για τη χώρα, η οποία κινείται στους ρυθμούς των Ολυμπιακών της Βαρκελώνης και της Διεθνούς Έκθεσης της Σεβίλης. Σε δεύτερο επίπεδο, μια αλληγορία για την ίδια την Ισπανία, καθώς διανύει μια εποχή μετάβασης, παλεύοντας να αποκοπεί από το οπισθοδρομικό και επώδυνο παρελθόν.

Αδερφές: Το καλοκαίρι που μάθαμε τις υπερδυνάμεις μας / Sisters: The Summer we Found our Superpowers

(για παιδιά ηλικίας 9+)

Σίλγιε Σάλομονσεν, Άριλντ Έστιν Όμουντσεν, Νορβηγία, 2020, 77′

Η εννιάχρονη Βέγκα και η πεντάχρονη αδελφή της, η Μπίλι, φεύγουν για εκδρομή και διανυκτέρευση στο δάσος. Όλα μοιάζουν υπέροχα, μέχρι τη στιγμή που ο μπαμπάς τους χτυπά τον αστράγαλό του και τα δύο κορίτσια είναι υποχρεωμένα να αναζητήσουν βοήθεια. Ο αρχικός πανικός, όμως, σύντομα υποχωρεί χάρη σε μια σειρά από μαγικές και ονειρικές συναντήσεις. Η Βέγκα και η Μπίλι υπερνικούν κάθε φόβο, ανακαλύπτουν τις υπερδυνάμεις που διαθέτουν και αντλούν δύναμη από τον πανίσχυρο δεσμό της αδελφικής αγάπης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Οι 39 ελληνικές ταινίες που θα προβληθούν φέτος

Διαστημικά κορίτσια / Space Girls

(για παιδιά ηλικίας 9+)

Κάρις Γουότφορντ, Βρετανία, 10΄

Τέσσερα αξιαγάπητα εννιάχρονα κοριτσάκια, παθιασμένα με το διάστημα, εξορμούν για μια μυστική αποστολή στον χαρτονένιο πύραυλό τους, που εκτοξεύεται από ένα παιδικό δωμάτιο και καλπάζει σε νοητούς ουρανούς. Ως γνωστόν, κορίτσια ενωμένα ποτέ νικημένα, ιδίως όταν είναι εξοπλισμένα με αχαλίνωτη φαντασία και μια φιλομάθεια βγαλμένη από παλιές καλές εποχές. Ένας συνδυασμός που χαρίζει απαράμιλλο θάρρος και αγνή διασκέδαση.

Δεν υπάρχει αγάπη σαν τη δική μας / There is no love stronger than ours

(για παιδιά ηλικίας 9+)

Λορ Μπουρντόν Ζαραντέρ, Γαλλία, 2018, 13′

Η Πολίν και ο Νοάμ είναι τρελά ερωτευμένοι, αλλά πρόκειται σύντομα να αποχωριστούν ο ένας τον άλλο, καθώς η οικογένεια της Πολίν μετακομίζει στο Παρίσι. Παρότι τα δύο πιτσουνάκια έχουν σκαρώσει ένα έξυπνο σχέδιο για να αποτρέψουν τη φυγή της Πολίν, αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι πως δεν μπορούν να σταματήσουν το αναπόφευκτο – είναι, εξάλλου, μόλις δέκα ετών! Μια γλυκιά και παιχνιδιάρικη ιστορία για τις αιώνιες αναμνήσεις της πρώτης αγάπης και την ειλικρινή αθωότητα της παιδικής καρδιάς.

Καλοκαιρινοί αντάρτες / Summer Rebels

(για παιδιά ηλικίας 10+)

Μαρτίνα Σάκοβα, Γερμανία, Σλοβακία, 2020, 92′

Ο εντεκάχρονος Γιόνας, που έχει μόλις χάσει τον πατέρα του, λαχταρά να περάσει το καλοκαίρι στη Σλοβακία, με τον παππού του, τον Μπερνάρντ. Όμως, η μοναξιά έχει γονατίσει τον άλλοτε cool Μπερνάρντ, που είναι πλέον κακόκεφος και αποτραβηγμένος. Ο Γιόνας, αποφασισμένος να τον βοηθήσει, πιάνει φιλίες με την Άλεξ, ένα ντόπιο αγοροκόριτσο, και παρέα σκαρφίζονται θεότρελες ιδέες που οδηγούν σε μπελάδες. Μια καλοκαιρινή περιπέτεια φιλίας και ανιδιοτέλειας, που μας υπενθυμίζει ότι τα όνειρα είναι τόσο ανεκτίμητα όσο και αγέραστα.