Καραντίνα και σινεμά: 10 επίκαιρες ταινίες για την κοινωνική απομόνωση και τον εγκλεισμό

Ξεκίνησε το δεύτερο lockdown και ένας πολύ δημιουργικός τρόπος να περάσετε τον χρόνο σας είναι βλέποντας ταινίες. Μπορείτε να εστιάσετε την προσοχή σας σε ταινίες που αναπαριστούν τον εγκλεισμό, πρώτον, για την ταύτιση και, δεύτερον, διότι θα διαπιστώσετε ότι μπορεί να υπάρχουν και χειρότερα. Γι’ αυτό ακριβώς, συγκεντρώσαμε 10 ταινίες απομόνωσης και εγκλεισμού για να δείτε κατά τη διάρκεια αυτής της καραντίνας!

1. Κυνόδοντας (2009) – Γιώργος Λάνθιμος

Πρόκειται για τη μεγάλη επιτυχία του Έλληνα σκηνοθέτη, την οποία αν δεν έχετε δει, πρέπει να σπεύσετε κι αν πάλι την έχετε δει, μπορείτε να φρεσκάρετε τη μνήμη σας. Μια οικογένεια ζει σ’ ένα μεγάλο σπίτι, τα έφηβα παιδιά της οποίας πιστεύουν πως δεν υπάρχει ασφαλής κόσμος έξω από αυτό. Είναι μια ιδέα την οποία τους έχει «φυτέψει» ο πατέρας τους από μικρά. Ζουν στο σπίτι και μαθαίνουν τον κόσμο γύρω τους με άλλο τρόπο. Όταν, όμως, υπάρχει η ανάγκη για διαφυγή, όλα όσα χτίστηκαν, μπορούν να καταρρεύσουν…

2. Σολάρις (1972) – Αντρέι Ταρκόφσκι

Ένας αστροναύτης πηγαίνει στο διαστημόπλοιο που περιστρέφεται γύρω από τον πλανήτη Σολάρις και σιγά σιγά κατανοεί ότι το πλήρωμα, που αποτελείται από δύο άτομα, έχει επηρεαστεί από τον πλανήτη, ο οποίος εισχωρεί στο μυαλό τους. Αργή και βασανιστική -πάντα με την καλή έννοια- θα σας βάλει σίγουρα μέσα στην ιστορία, να βιώσετε την βαθιά απομόνωση, μακριά από τη γη αλλά παρέα με τις καταπιεσμένες αναμνήσεις σας.

3. Shaking Τοkyo (2008) – Μπον Τζουν-χο

Είναι ένα από τα τρία τμήματα της ταινίας «Tokyo!» με τις άλλες δύο να είναι από άλλους σκηνοθέτες. Αναφέρεται στην ζωή των Χικικομόρι, Ιαπώνων οι οποίοι έχουν επιλέξει να μένουν έγκλειστοι και απομονωμένοι στο σπίτι τους χωρίς καμία κοινωνική συναναστροφή. Μιλάμε για ένα πραγματικό φαινόμενο με πάνω από 1,5 εκατομμύριο υποστηρικτές. Τι γίνεται, όμως, όταν ο έρωτας τους χτυπά την πόρτα;

4. Home (2008) – Oύρσουλα Μάιερ

Με πρωταγωνίστρια την Ιζαμπέλ Χούπερτ, ήδη καταλαβαίνουμε ότι θα έχει ενδιαφέρον. Η ταινία εξετάζει την άγρια μετάβαση μιας οικογένειας από την ζωή που ήξεραν στη νέα τους ζωή, που δεν είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν. Ζουν απομονωμένοι δίπλα σε έναν μισοτελειωμένο αυτοκινητόδρομο και τον έχουν προσαρμόσει στην καθημερινότητά τους εφόσον δεν περνούν αυτοκίνητα. Ωστόσο, μια μέρα εντελώς αναπάντεχα, ο αυτοκινητόδρομος ολοκληρώνεται, καθιστώντας πια μη βιώσιμη την κατάσταση δίπλα στο διαρκές μποτιλιάρισμα. Η οικογένεια, όμως, αρνείται να μετακομίσει…

5. Mustang (2015) – Ντενίζ Γκάμζε Έργκιουβεν

Πέντε αδερφές στην Τουρκία μένουν έγκλειστες στο σπίτι αφού η αυστηρή γιαγιά τους τις έπιασε να φλερτάρουν στον δρόμο με αγόρια. Τους απαγορεύεται όποια έξοδος μέχρι να παντρευτούν κι εκείνες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτήν την σκληρή καθημερινότητα του εγκλεισμού. Ωστόσο, η απόδραση και η προσπάθεια για την ανάκτηση της χαμένης ελευθερίας δεν σταματούν ποτέ για εκείνες.

6. This is not a film (2011) – Τζαφάρ Παναχί, Mojtaba Mirtahmasb

Μια ταινία ντοκιμαντέρ μας φέρνει αντιμέτωπους με μια μέρα στη ζωή του Ιρανού σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, στον οποίο έχει απαγορευτεί να γυρίζει ταινίες για 20 χρόνια καθώς κατηγορήθηκε για προπαγάνδα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εκκρεμεί, ακόμη, και μια εξαετή φυλάκιση. Στην ταινία βιντεοσκοπείται να μιλά με τον δικηγόρο του στην κουζίνα του σπιτιού του στην Τεχεράνη περιμένοντας να φυλακιστεί. Η ταινία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον κίνδυνο κατάρρευσης του σύγχρονου ιρανικού κινηματογράφου.

7. Nobody Knows (2004) – Χιροκάζου Κόρε Έντα

Στο Τόκιο, ο 12χρονος Ακίρα προσπαθεί να φροντίσει τα αδέρφια του και να επιβιώσουν αφού η μητέρα τους φεύγει με έναν άντρα παρατώντας τα. Δίνει στον Ακίρα ελάχιστα λεφτά, τα οποία γρήγορα τελειώνουν κι εκείνος προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, ενώ το νερό και το ρεύμα στο διαμέρισμα έχουν κοπεί και ο ιδιοκτήτης ζητά το ενοίκιο. Είναι η φοβερή απεικόνιση της πλήρης ένδειας και του πώς οι φτωχοί περνάνε πια απαρατήρητοι. Ο νεαρός ηθοποιός μόλις στα 14 του είναι ο νεότερος ηθοποιός που κέρδισε στις Κάννες το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού.

8. The Hole (1998) – Τσάι Μινγκ-Λιάνγκ

Στην Ταϊβάν ξεσπά μια θανατηφόρα ασθένεια που προέρχεται από κατσαρίδες και σε συνδυασμό με την ασταμάτητη βροχή, συστήνεται στον κόσμο να φύγει από την πόλη. Ωστόσο, σε δύο διαμερίσματα το ένα πάνω από το άλλο, ανοίγει μια τρύπα και οι δύο ένοικοι -μια γυναίκα και ένας άντρας- που αρνούνται να φύγουν, αρχίζουν να έχουν επικοινωνία. Κατά βάση νευριάζει ο ένας με τον άλλον με αυτή τη διαρκή επικοινωνία των διαμερισμάτων αλλά εν τέλει η κατάσταση επιβάλλει την ανθρώπινη επαφή.

9. Ο Φάρος (2019) – Ρόμπερτ Έγκερς

Βαθιά συμβολικός και αλληγορικός, ο «Φάρος» με πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ Πάτινσον και τον Γουίλεμ Νταφόε, ξετυλίγει την ιστορία δύο αντρών που πηγαίνουν να προσέξουν έναν απομονωμένο φάρο. Ο ένας μεγάλος κι έμπειρος, ο άλλος νέος και δυνατός, θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους απέναντι στην συμβίωση, στις αντίξοες συνθήκες και την ψυχική αστάθεια που μπορεί να τους προκαλέσει ο εγκλεισμός σε συνδυασμό με έντονες παραισθήσεις και άφθονο αλκοόλ.

10. Έρωτες χωρίς φραγμό (Persona, 1966) – Ίνγκμαρ Μπέργκμαν

Μια από τις σημαντικότερες ταινίες τόσο στην φιλμογραφία του Σουηδού σκηνοθέτη όσο και της ιστορίας του κινηματογράφου. Δύο γυναίκες, μια ηθοποιός που έχει υποστεί σοκ και παραμένει βουβή και η νοσοκόμα που την φροντίζει, πηγαίνουν για κάποιες μέρες σε ένα απομονωμένο σπίτι δίπλα στην θάλασσα. Εκεί και οι δύο θα αντιμετωπίσουν τους εαυτούς τους, τα όριά τους, τις ενοχές και τις απόκρυφες επιθυμίες τους. Η σιωπή της μίας θα πυροδοτήσει την ανάγκη της άλλης για επαφή και η σύγκρουση έρχεται μέσα από ένα εκκωφαντικό ξέσπασμα. Αβοήθητες, στο έλεος του εαυτού τους και του απέναντι, μας προβάλλουν την απομόνωση στα σκοτεινά της μονοπάτια.