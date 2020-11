Run Away: Δείτε το βίντεο κλιπ για το νέο τραγούδι του Sivert Høyem

Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του Run Away, του πρώτου single από το EP του Sivert Høyem με τίτλο, Roses of Neurosis που θα κυκλοφορήσει στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Η μουσική του Sivert Høyem

«Στιβαρά», «μελαγχολικά» και «εκλεπτυσμένα» είναι λέξεις που συχνά περιγράφουν τα τραγούδια του Sivert Høyem. Το νέο single «Run Away», δεν αποτελεί εξαίρεση. Ένα δυνατό αίσθημα φυγής, το οποίο αισθάνθηκε ο περισσότερος κόσμος τουλάχιστον μία φορά φέτος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ «Run Away»: Έρχεται το νέο single του Sivert Høyem

Δυναμικό από την πρώτη νότα, το «Run Away» μεταφέρει αμέσως σε ένα ονειρικό τοπίο όπου τα μανιασμένα ντραμς μαζί με τις εκρηκτικές κιθάρες ανακατεύονται με πιάνο και πλαισιώνουν την ιδιαίτερη φωνή του Høyem. Στο λυρικό επίπεδο, ο Høyem σκάβει κάτω από την επιφάνεια της καθημερινής ζωής και σε μια βάναυση ενδοσκόπηση. Ξεθάβει κρυμμένα συναισθήματα και γράφει στίχους όπως:

«How I long to get away

I felt so lost today I almost prayed

The children needed someone to go out with

But I was still a child and stayed inside

And we all cried»

Δείτε κι εσείς το νέο βίντεο κλιπ:

Λίγα λόγια του καλλιτέχνη για το καινούργιο του τραγούδι

«Ηχογραφήσαμε το Run Away στη διάρκεια μιας έντονης εβδομάδας στο στούντιο με το συγκρότημά μου τον Σεπτέμβριο», εξηγεί ο Sivert. «Το δουλέψαμε δύο ή τρεις φορές όλοι μαζί και στη συνέχεια χρειάστηκε να προστεθούν πολύ λίγα πράγματα. Θέλω στη μουσική μου να διατηρώ όσο το δυνατόν περισσότερο την ακατέργαστη και άμεση ατμόσφαιρα της στιγμής. Δε θέλω να χασομερώ πολύ».

«Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ήμασταν τελευταία φορά στο στούντιο όλοι μαζί, και ο εγκλεισμός των προηγούμενων μηνών μας απομόνωσε πιο πολύ από ποτέ, και πιστεύω περισσότερο καιρό από ότι έπρεπε και από ό, τι ήταν καλό για εμάς. Ήταν υπέροχο να παίζουμε μαζί ξανά. Αυτό εισέπραττα από όλους.»

«Παρόλο που αυτό το τραγούδι γράφτηκε πριν λίγα χρόνια, και δεν έχει καμία σχέση με το lock down εξαιτίας του Covid, αισθάνομαι ότι περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο ένα συναίσθημα που βίωσα φέτος.»

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Έτσι λοιπόν, ένα χρόνο μετά την τεράστια διεθνή περιοδεία του Sivert με τους Madrugada – ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της νορβηγικής μουσικής σκηνής – και τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία σόλο κυκλοφορία του, ο Sivert επιστρέφει μέσα στο 2021 με νέο υλικό.

Ο Høyem διακρίνεται για την ωραία φωνή του και τη σαγηνευτική σκηνική του παρουσία. Διαχρονικές επιτυχίες, όπως τα «Prisoner Of The Road», «Sleepwalking Man», «Moon Landing», «Into The Sea» μαζί με τον κλασικό «ύμνο» των Madrugada «Majesty», έχουν κατακτήσει το μουσικό κοινό τόσο μέσα στην πατρίδα του τη Νορβηγία όσο και εκτός.

Από τους σημαντικότερους σταθμούς στην καριέρα του Høyem υπήρξε το 2016. Τότε, μετά από 16 χρόνια ως σόλο καλλιτέχνης, έδωσε μαζί με την μπάντα του δύο sold out συναυλίες στην Αθήνα στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, κάτω από την Ακρόπολη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι Madrugada στην Αθήνα, μια σχέση αγάπης με το ελληνικό κοινό

Το θέαμα του Sivert Høyem ζωντανά στη σκηνή, είτε ως frontman των Madrugada, είτε σόλο με το συγκρότημά του, είναι μία μοναδική εμπειρία. Μια εμπειρία που πολλοί Έλληνες θα ήθελαν να βιώσουν και πάλι.

Μπορείτε να βρείτε το νέο single Run Away σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες εδώ.