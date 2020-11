Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα: Δράσεις και ενημέρωση για την προστασία των αδέσποτων ζώων

Πρόγραμμα «Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα»

H ΤΕΜΕΣ, φορέας ανάπτυξης της Costa Navarino, το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Dogs’ Voice, ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση του τριετούς προγράμματος «Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα», σε συνεργασία με τους Δήμους Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας.

Το πρόγραμμα, που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του ιδιαίτερα σοβαρού θέματος προστασίας και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στην περιοχή και έχει ως στόχο να μην υπάρχει «Κανένα Αδέσποτο Στη Μεσσηνία», πρόκειται να συνεχιστεί με νέες πρωτοβουλίες στους δήμους Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας, ολοκληρώνοντας την πορεία του κοινωνικού έργου στους δήμους αυτούς.

Οι δράσεις και ο στόχος του προγράμματος

Στη Β’ φάση του προγράμματος, προγραμματίζονται οι ακόλουθες δράσεις όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν:

Μονάδα στειρώσεων στον Δήμο Τριφυλίας,

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενημέρωσης μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας και

Εκπαίδευση Φορέων των 6 δήμων της Μεσσηνίας από τον Νικόλαο Χρυσάκη, Αστυνομικό Διευθυντή και συγγραφέα του βιβλίου «Το νομικό status των ζώων στην Ελληνική έννομη τάξη».

Στόχος είναι η προσέγγιση και η ενημέρωση 1.600 μαθητών και όσο το δυνατόν περισσότερων τοπικών φορέων σε Πυροσβεστική, Αστυνομικά τμήματα, Λιμεναρχείο, Δασαρχείο, και υπηρεσίες των 6 Δήμων της Μεσσηνίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να στειρωθούν και να τσιπαριστούν ακόμα 80 αδέσποτοι σκύλοι της περιοχής και περισσότερα από 150 αδέσποτα να βρουν επιτυχώς ένα μόνιμο σπίτι.

Καμπάνια ενημέρωσης για τις υιοθεσίες αδέσποτων

Η Β’ φάση δράσεων θα υποστηριχθεί από μια εκτεταμένη καμπάνια για υιοθεσίες στην τοπική κοινωνία από τη Dog’s Voice και μία πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης με κεντρικό μήνυμα «Όταν υιοθετείς ένα αδέσποτο αλλάζεις δύο ζωές: τη δική του και τη δική σου», την οποία έχουν στηρίξει συμμετέχοντας αφιλοκερδώς άνθρωποι του πνεύματος και του αθλητισμού, όπως ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Νάντια Κοντογεώργη και ο Θοδωρής Παπαλουκάς.

Το τριετές πρόγραμμα «Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα» αναπτύσσεται πάνω στο τρίπτυχο στείρωση, παιδεία, εθελοντισμός και πραγματοποιείται με τη βοήθεια εθελοντών και χορηγών.

Η πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης είναι προσφορά της διαφημιστικής εταιρείας TRIBE και της εταιρείας παραγωγής FEEL ME FILMS, ενώ τα digital και social media activations είναι πρόσφορά της διαφημιστικής εταιρίας Socialab.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dogsvoice.gr/gavlav.

Οι διοργανωτές

Costa Navarino

H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία.

Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort, Costa Navarino, οι ιδιωτικές κατοικίες Navarino Residences και η συλλογή διαμερισμάτων The Residences at The Westin Resort, Costa Navarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα The Dunes Course, το Anazoe Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά, καθώς και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course και το υπόσκαφο Bay Clubhouse, ενώ βρίσκεται υπό κατασκευή ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο και ένα σύγχρονο, lifestyle resort στη κοντινή περιοχή Navarino Waterfront. Στην περιοχή Navarino Hills κατασκευάζονται δύο νέα signature γήπεδα γκολφ 18 οπών.

Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου»

Το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» είναι ένα κοινωφελές ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 2011 προς τιμήν των Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να καταστήσει τη Μεσσηνία πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από την υποστήριξη και προώθηση σχετικών δράσεων. Το Ίδρυμα σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη τοπικών δομών της Μεσσηνίας.

Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη, στην κοινωνία, στον πολιτισμό και στο περιβάλλον αναπτύσσοντας συνεργασίες με φορείς, καθώς και με οργανισμούς των πεδίων αυτών.

Dogs’ Voice

To Dogs’ Voice είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στόχο τη στήριξη φιλοζωικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, την προώθηση αδέσποτων ζώων σε υπεύθυνες υιοθεσίες και την εφαρμογή του προγράμματος «Ελλάδα χωρίς Αδέσποτα» στην τοπική αυτοδιοίκηση.