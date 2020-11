8 «check» για ν’ απολαύσετε τις ταινίες του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Πρώτη φορά ψηφιακά!

Ψηφιακά φουλ λοιπόν! Πλατεία – εξώστης ισοπαλία. Φουλ πρόσβαση στις οθόνες. Μας λείπει η πόλη; Πολύ! Φεστιβάλ και Θεσσαλονίκη είναι ένα… Αλλά, κάτω από τις συνθήκες, είπαμε: Φεστιβάλ με κάθε τρόπο. 5 – 15 Νοεμβρίου.

Πρώτη φορά φουλ ψηφιακά, αλλά όπως πάντα ένα πρόγραμμα δουλεμένο με έμπνευση και αγάπη από τους ανθρώπους του Φεστιβάλ, που απέδειξαν ότι έχουν δημιουργικά αντανακλαστικά. Μέσα σε lockdown λοιπόν, αλλά με 177 ταινίες στις οθόνες μας.

-Μας αρέσει το οn line;

-Δεν μας αρέσει βέβαια on line, αλλά μας αρέσει το σινεμά με κάθε τρόπο, όπως είπαν ο Ορέστης Ανδρεαδάκης και η Ελίζ Ζαλαντό στην οn line, σπιντάτη συνέντευξη Τύπου. Οn line και η πραγματικότητα σαν ταινία science fiction. Και μήπως δεν ξέρουμε εμείς από επιστημονική φαντασία; Μήπως δεν ξέρει το Φεστιβάλ ;

CHECK#1: Αφιέρωμα στην επιστημονική φαντασία

Στα είδη των ταινιών και στα στιλ γραφής μέσα στα χρόνια. Με έμφαση και στο climate fiction (cli-fi ), με ταινίες που, με την γλώσσα της επιστημονικής φαντασίας, μιλάνε για τις απειλές και την καταστροφή του πλανήτη. Για το μέλλον μας.

«Προφητείες από έναν άλλο κόσμο: Sci-fi και Cli-fi (1950-1990)» είναι το αφιέρωμα που θα μας πάει από τα πρώτα ασπρόμαυρα science fiction της δεκαετίας του ‘50 της εποχής του Ψυχρού Πολέμου και της πυρηνικής καταστροφής ως την επόμενη μέρα, την άλλη πραγματικότητα, την απειλή που ζει μαζί μας.

Πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή ταινιών – από την Αμερική, την Αγγλία, την Γαλλία, την Αυστρία, την Τουρκία, την Ρωσία, την Ρουμανία, Πολωνία, Γερμανία, Ν. Κορέα, Ιαπωνία, Ιταλία – ταινίες που προσελκύουν όχι μόνο φαν του είδους (και είμαστε πολλοί!) αλλά και ένα ευρύτερο κοινό, που όλοι μαζί ζούμε το science fiction του 2020. Ανάμεσα σε αυτές τις ταινίες και η «Πρωϊνή Περίπολος» (1987) του Νίκου Νικολαϊδη και το «Space is the Place» (ΗΠΑ 1974) για τους φίλους της επιστημονικής φαντασίας αλλά και της τζαζ ( Sun Ra φορ έβερ!)

CHECK#2: Ελληνικές ταινίες

Για ποιες ταινίες θα μιλάμε; ποιους σκηνοθέτες θα ανακαλύψουμε; Ποιους θα θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα; Το Φεστιβάλ στρώνει παιχνίδι με 18 μεγάλου μήκους και 21 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες.

Από αυτές, 15 θα τις δούμε σε πρώτη προβολή. Από αυτές, να ξέρετε, τρεις παίζουν και στο Διεθνές Διαγωνιστικό: τα «Μήλα» του Χρήστου Νίκου, το «Kala Azar» της Τζάνις Ραφαηλίδου και το «Digger» του Τζώρτζη Γρηγοράκη.

Ενώ οι ελληνικές συμμετοχές στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors είναι οι ταινίες «Daniel ’16» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, «All the pretty little horses» του Μιχάλη Κωνσταντάτου και «Πρόστιμο» του Φωκίωνα Μπόγρη.

Γενικά σημειώστε (και θυμηθείτε μας μετά) ότι έχουν ψαχνό οι ελληνικές συμμετοχές. Και ραντεβού (όταν με το καλό) στις αίθουσες.

CHECK#3: Οικειότητα

Έχουμε θέμα –και για το Διεθνές Διαγωνιστικό και αυτό είναι: Οικειότητα: Μια σύγχρονη τυραννία. Πηγή έμπνευσης, μέσα στις άγριες μέρες της πρωτόγνωρης πανδημίας που ζούμε, στάθηκε το προφητικό βιβλίου του Αμερικανού καθηγητή Ρίτσαρντ Σένετ, «The fall of public man/ Η τυραννία της οικειότητας», του 1977 (εκδόσεις Νεφέλη), το οποίο διερευνά «την ανισορροπία δημόσιου και ιδιωτικού» που σήμερα αποκτά νέες επίκαιρες διαστάσεις.

Με ένα δεύτερο lockdown τώρα, καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τους «χώρους» μας, το δημόσιο και το ιδιωτικό, μια νέα «οικειότητα» στην καθημερινότητά μας τις περίπλοκες προεκτάσεις της.

Οι 12 ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού επικοινωνούν με κάποιο τρόπο με το βιβλίο του Σένετ και το προφητικό του «βλέμμα». Μέσα στο κάδρο της εποχής μας, μάλιστα, όπου τα social media έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, όλα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Check λοιπόν εδώ την ταινία «Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα» της Φερνάντα Βαλάντεζ από το Μεξικό (βραβείο κοινού στο φεστιβάλ του Sundance) μια σύγχρονη οδύσσεια, ένα ψυχολογικό θρίλερ στα σύνορα Αμερικής-Μεξικού. Check και «Φαντάσματα στην Πόλη» της Azra Deniz Okyay όπου στο κοντινό μέλλον, η Τουρκία βιώνει ένα ανεξήγητο ενεργειακό μπλακ-άουτ και οι τέσσερις χαρακτήρες της ταινίες περιπλανώνται και καθρεφτίζουν τις όψεις αυτής της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 61ο ΦΚΘ: Αφιέρωμα σε δύο κορυφαίες φωνές του ευρωπαϊκού σινεμά

CHECK #3: Και focus σε δύο πολύ σημαντικές δημιουργούς του Ευρωπαϊκού κινηματογράφου

Τη Νορβηγίδα Άνια Μπρέιεν (φίλη του Θόδωρου Αγγελόπουλου και αγαπημένη δημιουργό του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν) και την Τσέχα Βέρα Χιτίλοβα από το δυναμικό και ανατρεπτικό «τσέχικο νέο κύμα». Ίσως όχι ιδιαίτερα γνωστό το έργο τους στην Ελλάδα και μια καλή ευκαιρία μέσα από το Φεστιβάλ να το γνωρίσουμε, το ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό κομμάτι του Ευρωπαϊκού σινεμά.

CHECΚ#4: Τους γείτονες… Και Meet the Neighbors.

Πολύ «φρέσκο» αυτό το τμήμα του Φεστιβάλ (μόλις πέρσι ξεκίνησε) κοιτάζει τον κόσμο, μέσα από τη γειτονιά μας. Πολλά βλέμματα στραμμένα σε αυτή την ενότητα που φαίνεται ότι ήδη έχει κερδίσει πολλούς φίλους (και γείτονες). Δείτε (στις ελληνικές ταινίες) και εκείνες τις τρεις που συμμετέχουν εδώ.

CHECK#5: Nεανική Οθόνη

Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους για παιδιά και έφηβους στο πρόγραμμα Νεανική Οθόνη του Φεστιβάλ, για προβολές στο σπίτι αλλά και στην σχολική αίθουσα. Στην on line φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ. Με εκπλήξεις και δημιουργικές ματιές.

CHECK#6: Αgora. Ναι και η αγορά οn Line

Οι δράσεις της, συνεργασίες, βραβεία και πολλά άλλα ‘τρέχουν’ στην Αγορά on line , με ambassador φέτος την ηθοποιό Κάτια Γκουλιώνη. Η κινηματογραφική κοινότητα και στην εποχή της πανδημίας έχει τους τρόπους της να ανταλλάσσει προτάσεις, ιδέες και σχέδια. 6- 14 Νοεμβρίου. Να πούμε ότι δεν μας λείπει η agora λάιβ επί τόπου, θα ήταν και λίγο ψέμα.

CHECK – CHECK –CHECK! Βασικό: πως θα δω τις ταινίες;

Οδηγίες βήμα προς βήμα για να ανοίξει η οθόνη στο 61ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

Εύκολα και απλά!

Μπαίνω στο www.filmfestival.gr και στην συνέχεια στο TIFF61 ONLINE (https://online.filmfestival.gr/).

Επιλέγω create account πάνω δεξιά στην οθόνη και συμπληρώνω όνομα, email, κωδικό.

Μετά βρίσκω την ταινία που θέλω μέσα από την αναζήτηση ή από τις λίστες στο μενού. Κάθε ταινία είναι διαθέσιμη για περιορισμένο αριθμό θεάσεων και απευθύνεται μόνο σε θεατές από Ελλάδα.

Αφού επιλέξω την ταινία, εμφανίζεται η τιμή του εισιτηρίου (3 ευρώ) και μετά συμπληρώνω τα στοιχεία της κάρτας για να ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Επιβεβαίωση της συναλλαγής έρχεται μέσω email (τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται και δεν ακυρώνονται μετά το πέρας της συναλλαγής).

Μπορώ να αγοράσω εισιτήριο για όλες τις προβολές που θέλω, ανεξαρτήτως ημέρας. Όμως κάθε ταινία μπορώ να την δω μόνο την ημέρα ηλεκτρονικής προβολής της. Την ημέρα αυτή η ταινία είναι διαθέσιμη από τις 10 το πρωί και για 24 ώρες.

CHECK και Enjoy εδώ: https://www.filmfestival.gr/el/

Καλό Φεστιβάλ ~ και μείνετε ασφαλείς!