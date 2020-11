Μπόρατ 2: Τα ανύπαρκτα μέτρα στον Λευκό Οίκο, το παρ’ ολίγον λιντσάρισμα και πολλά άλλα στις κομμένες σκηνές της ταινίας

Η νέα ταινία του Σάσα Μπάρον Κόεν, με επίσημο τίτλο: «Borat Subsequent Movie Film: Delivery of Prodigious Bride to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan» ή απλά «Μπόρατ 2» έχει κυκλοφορήσει εδώ και δύο μόλις εβδομάδες, και ήδη έχει προκαλέσει «χαμό» στα σόσιαλ μίντια, αλλά και στον πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ.

Όπως αναφέραμε εδώ, κάποιες από τις πιο συνταρακτικές στιγμές της ταινίας περιλαμβάνουν ένα σεξουαλικό σκάνδαλο με τον δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και την εισβολή του «Μπόρατ» -μεταμφιεσμένου ως Τραμπ- σε συνέδριο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Μάικ Πενς.

Κάποιες εξίσου συναρπαστικές σκηνές, όμως, δεν κατάφεραν να συμπεριληφθούν στην ταινία, μάλλον λόγω περιορισμένου χρόνου, αφού η ταινία ήδη διαρκεί 1 ώρα και 36 λεπτά. Ο Σάσα Μπάρον Κόεν και οι συνεργάτες του, όμως, αποφάσισαν να μοιραστούν κάποιες από τις «κομμένες» σκηνές, οι οποίες μπορεί να μην μπήκαν στην ταινία, αλλά είναι σίγουρα ενδιαφέρουσες.

Όταν η «κόρη» του Μπόρατ μπήκε κρυφά στον… Λευκό Οίκο

Σε ένα μικρό βίντεο που κυκλοφόρησε στο προσωπικό λογαριασμό του «Μπόρατ» στο Twitter, ο Σάσα Μπάρον Κοέν αποκαλύπτει πως η συμπρωταγωνίστριά του, Τούταρ, κατάφερε να μπει μέσα στον Λευκό Οίκο χωρίς να περάσει από τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας -και φυσικά χωρίς να κάνει τεστ κορονοϊού.

Το σύντομο clip δείχνει την ηθοποιό Μαρία Μπακάλοβα -η οποία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, υποδύεται με τεράστια επιτυχία την κόρη του Μπόρατ- μαζί με την ανταποκρίτρια του One America News Network (OAN), Σανέλ Ρίον, να μπαίνουν σε μία αίθουσα ενημέρωσης τύπου του Λευκού Οίκου. Μάλιστα, τις δείχνει να πιάνουν κουβέντα έξω από τη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, χωρίς κανέναν να τις έχει καταλάβει.

Στην συνέχεια, η Τούταρ με διαφορετική εμφάνιση χειροκροτεί τον Ντόναλντ Τραμπ που απευθύνεται στους οπαδούς του, όπου κανένας δεν φοράει μάσκά προστασίας.

Trump very careful who he let into his events and house. No Covid test necessary – High 5! pic.twitter.com/Kf5gGk3n2M — Borat (@BoratSagdiyev) October 23, 2020

Μία ανυποψίαστη γυναίκα γίνεται η babysitter της κόρης του Μπόρατ

Μία από τις σκηνές που κόπηκαν από την τελική ταινία είναι και αυτή με μία babysitter, που προσέλαβε ο Σάσα Μπάρον Κοέν μεταμφιεσμένος ως «Μπόρατ», για να προσέχει την «κόρη» του, Τούταρ.

Αυτό που δεν ήξερε η babysitter, όμως, μία ανυποψίαστη γυναίκα ονόματι Τζανίς Τζόουνς είναι ότι η Τούταρ δεν είναι πραγματικό πρόσωπο και ότι πρόκειται για μία ταινία. Έτσι, έντρομη αντιμετωπίζει τις «απορίες» της κόρης του Μπόρατ, η οποία μεταξύ άλλων επέμενε ότι οι γυναίκες δεν ξέρουν να διαβάζουν.

Οι θεατές αγάπησαν την Τζόουνς και την επαίνεσαν ως την «ηθική πυξίδα» της ταινίας. Σε μία συνέντευξη στο Variety , όμως, η γυναίκα ανέφερε πως υπήρχε μία σκηνή που κόπηκε από την ταινία τελικά.

Πρόκειται για την στιγμή που ο Μπόρατ την ρώτησε αν η Τούταρ μπορεί να… γεννήσει χρυσά αυγά, τα οποία «είναι πολύ ακριβά στον τόπο καταγωγής» του. Εκεί ήταν που η Τζόουνς αγανακτισμένη του απάντησε: «Αν γεννηθεί εδώ χρυσό αυγό, άνθρωπε μου, μπορείς να το έχεις!»

Ο Σάσα Μπάρον Κόεν ξεφεύγει από το θυμωμένο πλήθος

Πριν από την κυκλοφορία της ταινίας ο Κόεν αποκάλυψε πως υπήρχαν κάποιες στιγμές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που ήταν πραγματικά επικίνδυνες, σε σημείο που ο ηθοποιός αναγκάστηκε να φορέσει ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο!

Μία τέτοια σκηνή, που συμπεριλαμβάνεται στην ταινία, είναι αυτή που ο ηθοποιός υιοθετεί την περσόνα ενός «χωριάτη» Αμερικανού, για να τραγουδήσει ένα ρατσιστικό τραγούδι στην συγκέντρωση »March for Our Rights».

Σε μία μικρή κομμένη σκηνή, όμως, την οποία ο ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter, κάποιοι ακροδεξιοί οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στην σκηνή, ενώ εκείνος τραγουδούσε. Το βίντεο δείχνει έναν φοβισμένο Μπάρον-Κόεν να ξεφεύγει από το πλήθος, το οποίο φωνάζει «ΗΠΑ!ΗΠΑ!» και να κλειδώνεται σε ένα ασθενοφόρο, ώστε να σωθεί από την οργή τους.

This was not the easiest movie to make. #BoratSubsequentMoviefilm pic.twitter.com/oagfJoGjNt — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) October 27, 2020

Η πραγματική μαρτυρία μίας γυναίκας που επέζησε από το Ολοκαύτωμα

Ένα από τα θέματα που πραγματεύεται το «Μπόρατ 2» είναι και οι θεωρίες συνωμοσίας, που έχουν λάβει μεγάλη διάσταση στις ΗΠΑ. Μία από αυτές τις θεωρίες αφορούν και το Ολοκαύτωμα, με κάποιους να ισχυρίζονται ότι δεν συνέβη ποτέ!

Στο πλαίσιο της ταινίας, λοιπόν, ο Μπόρατ προσέγγισε μία γυναίκα που επέζησε από το Ολοκαύτωμα και της είπε ότι σύμφωνα με μία ανάρτηση στο Facebook «το Ολοκαύτωμα δεν συνέβη».

Σε μία σκηνή που κόπηκε, λοιπόν, η Τζούντιθ Ντιμ Έβανς απαντά συναισθηματικά φορτισμένη στον Μπόρατ και μιλά για την εμπειρία της οικογένειας της. Η σκηνή αυτή αποτελεί μια από τις πιο αμφιλεγόμενες «κομμένες» σκηνές του «Μπόρατ 2» και μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ.

Πηγή: Independent