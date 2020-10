Free City: 5 δωρεάν εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο 31/10 – 1/11

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελεύθερη η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χωρούς

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα.

Κυριακή 1/11, 8:00-20:00 (ενδεικτικό ωράριο)

ΣΙΝΕΜΑ

«Unfortunately, it was Paradise #2» στο Σινέ Αλεξάνδρα

Το πρόγραμμα προβολών, ομιλιών και ηλεκτρονικών εκδόσεων, με τίτλο «Δυστυχώς, ήταν παράδεισος (Unfortunately, it was paradise)» ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2020 στη γειτονιά του Ταύρου στην Αθήνα. Στην τρίτη σειρά προβολών, το Σάβατο 31 Οκτωβρίου, δύο μυθοπλαστικές αφηγήσεις φέρνουν στο φως τον αγώνα της γυναικείας ενδυνάμωσης σε ένα τοξικό περιβάλλον. Η μάχη των γυναικείων χαρακτήρων των ταινιών για προσωπική αυτονομία μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης στην κοινωνικο-οικονομική αναταραχή του σύγχρονου Μαρόκο και της Ελλάδας.

Σάββατο 31/10, 18:30: Οn the Edge & 21:30: Ηer J0b

Σινέ Αλεξάνδρα, Κρέμου 141, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση θέσης: On the Edge: https://forms.gle/zJZgnCYSnFT15j2i7 & Her Hair: https://forms.gle/feB47atagnWPSJQ19

ΕΚΘΕΣΗ

«Σύνθετες Σχέσεις-Τέχνη στα χρόνια του Brexit»: Έκθεση στο The Art Foundation

To T.A.F/Τhe Art Foundation ανακοινώνει την συμμετοχή του στο διεθνές project «Σύνθετες Σχέσεις: Τέχνη στα χρόνια του Brexit», το οποίο εγκαινιάζεται στη γκαλερί και θα φιλοξενεί το έργο του Simon Roberts. Το Brexit έχει προκαλέσει αναταραχή, διχασμό και αναστάτωση στους Βρετανούς, στους κατοίκους της Βρετανίας, στους Ευρωπαίους συμπολίτες τους και στην ευρύτερη διεθνή κοινότητα. Το «Complex States» παρουσιάζει ένα πιο ολιστικό πορτραίτο του Brexit. Λαμβάνει χώρα σε σημεία διεθνώς προκειμένου να θεραπεύσει τις διαιρέσεις, να αναπτύξει διεθνή διάλογο και να βοηθήσει στην αποκατάσταση σχέσεων που έχουν υποστεί ζημιά μετά την αμφιλεγόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Σάββατο 31/10, 12:00-20:00

TAF / Τhe Αrt Foundation, Νορμανού 5, Αθήνα

Πληροφορίες-Κρατήσεις: www.theartfoundation.gr

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«250 χρόνια από την γέννηση του Ludwig van Beethoven»: Συναυλία στο Ωδείο Αθηνών

Με αφορμή την συμπλήρωση 250 χρόνων από την γέννηση του Μπετόβεν το Ωδείο Αθηνών έχει προγραμματίσει συναυλίες αφιερωμένες στον μεγάλο συνθέτη με την συμμετοχή καθηγητών του Ωδείου. Σκοπός του αφιερώματος είναι να παρουσιάσει ένα αντιπροσωπευτικό μέρος του έργου του από τα έργα για πιάνο και την μουσική δωματίου μέχρι τα τραγούδια.

Σάββατο 31/10, 20:30

Ωδείο Αθηνών, Βασιλέως Γεωργίου Β 17-19

Πληροφορίες: 210 7240673

ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Ξεναγήσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, της βιωσιμότητας, σεβόμενο τα οικοσυστήματα και τις εναλλαγές ενός τόπου σε διαρκή εξέλιξη. Αποτελεί έναν φιλόξενο και ανοιχτό χώρο, με φυτεύσεις και χαρακτήρα που αντανακλούν το μεσογειακό τοπίο. Η περιήγηση ακολουθεί διαδρομή που περιλαμβάνει συνεχές περπάτημα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και τη χρήση σκαλοπατιών. H εκτιμώμενη χιλιομετρική απόσταση που διανύεται υπολογίζεται στο 1 χλμ.

Σάββατο 31/10 & Κυριακή 1/11, 16:00

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή