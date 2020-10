Free City: 4 δωρεάν εκδηλώσεις για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

ΑΘΛΗΣΗ

Προχωρημένο μάθημα Tai Chi στο ΚΠΙΣΝ

Το tai chi είναι μία αρχαία κινέζικη πολεμική τέχνη, η οποία έχει μετεξελιχθεί σε μία ευχάριστη και χαμηλής έντασης μορφή άσκησης. Κινήσεις που εκτελούνται με αργό, εστιασμένο τρόπο και συνοδεύονται από βαθιές αναπνοές, βοηθούν στη μείωση του στρες και στην αύξηση της ευελιξίας και της ισορροπίας.

Παρασκευή 30/10, 19:00-20:15

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Για ενήλικες

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή

Yoga στο Πάρκο στο ΚΠΙΣΝ

Η Yoga προσφέρει σωματική και πνευματική ευεξία. Περιλαμβάνει μια σειρά ασκήσεων και τεχνικών αναπνοής που ενδυναμώνουν το σώμα, βελτιώνουν την ισορροπία και ενισχύουν την αυτοσυγκέντρωση και τη χαλάρωση, υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών φυσικής αγωγής.

Παρασκευή 30/10, 18:00-19:30

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Για ενήλικες

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

«The Pursuit of Happiness»: Έκθεση ζωγραφικής στην Can Christina Androulaki Gallery

H Can Christina Androulaki Gallery φιλοξενεί την έκθεση ζωγραφικής του Εμμανουήλ Μπιτσάκη με τίτλο «The Pursuit of Happiness». Τα έργα του, παντρεύουν τις αφηγηματικές σκηνές με την προσωπογραφία επάνω σε καμβάδες-μινιατούρα. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί τεχνικές μικρογραφίας διαφόρων ειδών και προελεύσεων. Τα θέματά του μοιάζουν με πολύτιμα κολάζ σύνθετων αναφορών τα οποία δομούνται πάνω σε ένα απόλυτα τεκμηριωμένο (για τον ίδιο) σύστημα λογικής και τα οποία επιχειρούν να βάλουν σε τάξη τον παραλογισμό της καθημερινότητας.

Παρασκευή 30/10, 12:00-15:00 & 17:00-20:00

Can Christina Androulaki Gallery, Αναγνωστοπούλου 42, Αθήνα

Πληροφορίες:Τηλ. 210 3390833

«Creatures and Visages»: Ομαδική έκθεση στον Χώρο Τέχνης Fokianou 24/7

Η FokiaNou Art Space παρουσιάζει τη διατομική έκθεση της Catherine Suen και του Γιώργο Σπυρόπουλου με τίτλο «Creatures and Visages». Οι δύο καλλιτέχνες, που είναι καλοί φίλοι, ανακάλυψαν ότι και οι δύο λειτουργούν στο ίδιο επίπεδο φαντασίας, ασχολούμενοι με παρεμφερή θέματα ενώ χρησιμοποιούν παρόμοιες παλέτες έκφρασης. Αφήνοντας τον πραγματικό κόσμο, η Catherine Suen βρίσκει καταφύγιο σε ένα φανταστικό κόσμο, όπου μπορεί να αφήσει τη φαντασία της ελεύθερη. Ο Γιώργος Σπυρόπουλος είναι κυρίως μουσικός που έχει στραφεί στη δημιουργία εικόνων, ως ένα άλλο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης.

Παρασκευή 30/10, 17:00-20:00

Χώρος Τέχνης Fokianou 24/7, Φωκιανού 24, Παγκράτι

Πληροφορίες: Τηλ. 69 85906082