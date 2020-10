FUTURE N.O.W.: Νέο θεατρικό φεστιβάλ από την Στέγη, με περφορμανς, εργαστήριο και ανοιχτή συζήτηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δημήτρης Μπαμπίλης, «Babybird Babybird»

12–15 Νοεμβρίου 2020 | Μικρή Σκηνή | 19:30 | Διάρκεια: 90’

Εύα Γιαννακοπούλου, «Kin Baby»

12–15 Νοεμβρίου 2020 | Κεντρική Σκηνή | 20:30 | Διάρκεια: 45’

Ηλίας Αδάμ, «We are in the army now»

19–22 Νοεμβρίου 2020 | Μικρή Σκηνή | 19:30 | Διάρκεια: 80’

Βίκυ Κυριακουλάκου, «Η τέχνη του πολέμου»

19–22 Νοεμβρίου 2020 | Κεντρική Σκηνή | 20:30 | Διάρκεια: 100’

Διεθνές Διαδικτυακό Εργαστήριο και Ανοιχτή συζήτηση Dramaturgy NOW

6ωρο εργαστήριο: 18.11.20 | 17:00-21:00 & 19.11.20 | 17:00-19:00

Ανοιχτή Συζήτηση: 19.11.20 | 19:00 -21:00

Προπώληση εισιτηρίων: Από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 στις 17:00

Εισιτήρια: Κανονικό: 10, 7 € | Μειωμένο, Φίλος: 8 € | Κάτοικος Γειτονιάς: 7 € | Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 € | Συνοδός ΑμεΑ: 7 €

Σημεία Προπώλησης: Ομαδικές κρατήσεις στο [email protected] Με την υποστήριξη της Ticketmaster. | Ηλεκτρονικά: Η υπηρεσία digital ticket / [email protected] είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Ανοίξτε το pdf στη smart συσκευή σας, εναλλακτικά αποθηκεύστε το εισιτήριό σας στο android ή IOS wallet σας ή τυπώστε το και μπείτε απευθείας στην αίθουσα. | Γραμμή αγοράς εισιτηρίων: 2109005800 Δευτ-Παρ, 10:00 – 21:00 & Σαββ-Κυρ 17.00-21.00 | Γραμμή εισιτηρίων Φίλων της Στέγης: 2130178200 – Δευτ-Παρ, 10:00 – 18:00 | Εκδοτήρια εισιτηρίων στη Στέγη (Συγγρού 107): Τα ταμεία της Στέγης θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεότερης οδηγίας. | Σημεία Προπώλησης από τρίτους: Στο δίκτυο καταστημάτων Public.