Free City: 5 δωρεάν εκδηλώσεις για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

ΑΘΛΗΣΗ

Βασικό μάθημα ΜAT Pilates στο ΚΠΙΣΝ

Αυτοσυγκέντρωση, έλεγχος αναπνοής, ορθοσωμία, ισορροπία, ευλυγισία και ενδυνάμωση του κέντρου του σώματός μας είναι μερικά από τα οφέλη που αποκομίζουμε από το πρόγραμμα του Pilates. H ήπια έως και μέτριας έντασης άσκηση μάς βοηθάει να αφυπνίσουμε το σώμα και να αναζωογονήσουμε το πνεύμα μας.

Πέμπτη 22/10, 18:00-19:00

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Για ενήλικες

Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

«Οι λειτουργίες του κήπου»: Διάλεξη στο ΚΠΙΣΝ

Μια νέα σειρά διαλέξεων με θέμα «Οι λειτουργίες του κήπου» από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Τέχνης Φαίη Ζήκα. O κήπος είναι μια προσπάθεια σύνδεσης του ανθρώπου με την φύση, με πολλαπλές λειτουργίες: αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, φιλοσοφικό στοχασμό, καλλιέργεια και προγραμματισμό, ψυχαγωγία και αισθητική απόλαυση, έκθεση φυτών και ζώων, βοτανική έρευνα, καρποφορία και περιορισμένη αγροτική παραγωγή.

Πέμπτη 22/10 19:00

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Ξεναγήσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, της βιωσιμότητας, σεβόμενο τα οικοσυστήματα και τις εναλλαγές ενός τόπου σε διαρκή εξέλιξη. Αποτελεί έναν φιλόξενο και ανοιχτό χώρο, με φυτεύσεις και χαρακτήρα που αντανακλούν το μεσογειακό τοπίο. Η περιήγηση ακολουθεί διαδρομή που περιλαμβάνει συνεχές περπάτημα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και τη χρήση σκαλοπατιών. H εκτιμώμενη χιλιομετρική απόσταση που διανύεται υπολογίζεται στο 1 χλμ.

Πέμπτη 22/10, 17:00

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

«O Παρατηρητής»: Εικαστική έκθεση στην Gallery ArteVisione

H Gallery ArteVisione παρουσιάζει την ομαδική εικαστική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Ο Παρατηρητής».«Παρατήρηση» ορίζεται η οποιαδήποτε “επισταμένη θέαση” ενός αντικειμένου, συμβάντος ή γεγονότος με στόχο την άντληση πληροφοριών που αφορούν σε αυτό. Το άτομο που ασκεί παρατήρηση ονομάζεται «παρατηρητής». Και ο «παρατηρητής» κοιτάζοντας, μελετώντας τα δεδομένα που λαμβάνει, κρίνει, συγκρίνει, επιλέγει, ξεχωρίζει ή απορρίπτει, ταξινομεί.

Πέμπτη 22/10, 16:30-20:30

ArteVisione Gallery, Πηλίου 5, Πλατεία Κολιάτσου

Πληροφορίες-Κρατήσεις: Τηλ. 694 595 1345

«Imagine you wake up and there is no Internet»: Ομαδική έκθεση στο Bios Ρομαντσο

Τι θα συμβεί αν ξυπνήσουμε μια μέρα και το διαδίκτυο έχει εξαφανιστεί; Η έκθεση «Imagine you wake up and there is no Internet» διερευνά τις επιπτώσεις της συνεχούς συνδεσιμότητας και της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή.

Πέμπτη 22/10, 17:00-22:00

Βίος Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, Αθήνα

Πληροφορίες: 21 6700 3325