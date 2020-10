Free City: 3 δωρεάν εκδηλώσεις για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

ΈΚΘΕΣΕΙΣ

«The elephant in the room»: Έκθεση ζωγραφικής στη The Breeder Gallery

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής της Joy Labinjo στην Αθήνα με τίτλο «The Elephant in the Room». Η καλλιτέχνις ξεκίνησε αυτό το νέο σώμα δουλειάς κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς μαζικές διαμαρτυρίες για το κίνημα Black Lives Matter αναζωπυρώνονταν ανά τον κόσμο. Η έκθεση αποτελείται από καινούριους πίνακες και έργα σε χαρτί τα οποία έγιναν στην Αθήνα και εξερευνά περαιτέρω θεματικές του έργου της Labinjo που αφορούν το διάλογο και την αφήγηση γύρω από το Blackness, τον πολιτικό λόγο, τη φυλή, την κοινότητα και την οικογένεια.

Τετάρτη 14/10, 12:00-20:00

The Breeder Gallery, Ιάσονος 45, Αθήνα

Πληροφορίες: Τηλ. 210 33 17 527

«Λουλούδια Ελλάδα-Ολλανδία: Έκθεση φωτογραφίας στην Αίθουσα Τέχνης Καππάτος

Η Αίθουσα Τέχνης Καππάτος παρουσιάζει την ατομική έκθεση φωτογραφίας της Δανάης Στράτου με τίτλο «Λουλούδια Ελλάδα-Ολλανδία». Η καλλιτέχνις Δανάη Στράτου παρουσιάζει ένα project που έχει πραγματοποιήσει σε δύο χώρες. Φωτογραφίζει λουλούδια στην Ελλάδα και την Ολλανδία. Η διερεύνηση μέσω της αντιπαραβολής των εικόνων ίσως μπορεί να φωτίσει τόσο τα κοινά, όσο και τις διαφορές στο χάσμα Βορρά-Νότου.

Τετάρτη 14/10, 12:00-20:00

Αίθουσα Τέχνης Καππάτος, Αθήνας 12 Μοναστηράκι

Πληροφορίες: Τηλ. 210 32 17 931 / www.kappatosgallery.com

«Επί του δάσους συναυλία»: Έκθεση ζωγραφικής Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη»

Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» φιλοξενεί την ατομική έκθεση ζωγραφικής του ναΐφ ζωγράφου και χειροτέχνη Ελευθέριου Αλεξίου με τίτλο «Επί του δάσους συναυλία». Στη ζωγραφική του ο Αλεξίου δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εξωτικό στοιχείο. Οι εικόνες του αναφέρονται σε μακρινά μέρη αλλά με έναν διφορούμενο τρόπο. Από την άλλη, ζωγραφίζει θέματα που του είναι οικεία, εμπνευσμένα από την ελληνική τοπιογραφία: ένα λιμάνι, ένα χωριό, μια παραλία. Άλλες φορές, η φαντασία του καλπάζει, η θεματολογία του γίνεται πιο σκοτεινή και σουρεαλιστική, θυμίζοντας Βορειοευρωπαίο καλλιτέχνη.

Τετάρτη 14/10, 11:00-19:00

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων, Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα

Πληροφορίες-Κρατήσεις: Τηλ. 210 32 43 987, 210 32 43 972 / www.opanda.gr