Demi Lovato: Στέλνει ηχηρό μήνυμα κατά του Trump, με το τραγούδι «Commander In Chief»

Ενώ η μέρα των προεδρικών εκλογών στην Αμερική πλησιάζει, όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες στέλνουν το δικό τους μήνυμα, με στόχο να προτρέψουν τους φανς τους και Αμερικανούς πολίτες να ψηφίσουν με σκοπό την αλλαγή.

Η 28χρονη τραγουδίστρια της ποπ Demi Lovato, με την σειρά της, παρουσιάζει μια μπαλάντα με έντονο κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα, που φέρει τον τίτλο «Commander In Chief».

Παρόλο που το τραγούδι δεν κατονομάζει τον Donald Trump, πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι εμφανές, από τον τίτλο και τους στίχους, ότι αποτελεί ένα επικριτικό μήνυμα απέναντι στον τωρινό Πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το νέο αυτό τραγούδι ασκεί κριτική σε κάθε ηγέτη σε μία περίοδο τόσο ταραγμένη όσο αυτή που διανύουμε.

Σε συνεργασία με μια δυναμική ομάδα, που αποτελείται από τουςJulia Michaels, Finneas, Justin Tranter και Eren Cannata σε αυτό το τραγούδι, η Lovato μιλά για τις φυλετικές διακρίσεις, τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού από τον Trump και πολλά άλλα.

Οι στίχοι της επικρίνουν τον Πρόεδρο επανειλημμένα και με ειλικρίνεια, καθώς η Lovato τραγουδά «Αρχηγέ του κράτους, ειλικρινά, αν έκανα τα πράγματα που κάνετε, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Σοβαρά, ξέρετε την αλήθεια; Βρισκόμαστε σε κατάσταση κρίσης, οι άνθρωποι πεθαίνουν ενώ βάζετε χρήματα στην τσέπη. Αρχηγέ του κράτους, πώς νιώθετε που μπορείτε ακόμα να αναπνέετε;».

Και συνεχίζει: «Δεν θα τα παρατήσουμε, ετοιμαστείτε για επίθεση, θα είμαστε στους δρόμους όταν θα κρυφτείτε στο καταφύγιο», ειρωνευόμενη το γεγονός ότι ο Donald Trump μεταφέρθηκε σε καταφύγιο στις αρχές του καλοκαιριού, όταν οι διαδηλώσεις για το θάνατο του George Floyd έφτασαν έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ακούστε το τραγούδι εδώ:

Παράλληλα με την κυκλοφορία του τραγουδιού, η Lovato χρησιμοποίησε τους λογαριασμούς της στο Twitter και το Instagram για να ενθαρρύνει τους φανς της να ψηφίσουν.

«Καλώ όλους εσάς», είπε, «παρακαλώ ψηφίστε μαζί μου στις φετινές εκλογές», επισυνάπτοντας στις αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα το link I Will Vote.

Η Lovato πρόσθεσε, στην συνέχεια, ότι το βίντεο κλιπ του τραγουδιού θα κυκλοφορήσεις στις 15 Οκτωβρίου.

Won’t give up, stand our ground… We’ll be in the streets while you’re #CommanderInChief. Video dropping tomorrow. 🖤https://t.co/ys7qrvUvoC pic.twitter.com/txzppHPVIt

— Demi Lovato (@ddlovato) October 14, 2020