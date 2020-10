Online διάλεξη/συζήτηση για τον φεμινισμό και το κουτσομπολιό

Στο πλαίσιο του GOSSIPS #2 διεξάγεται η online συζήτηση με τίτλο «Apocalyptic Feminisms» την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 20:00. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Η συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά.

GOSSIPS («Tratsch» / «Κουτσομπολιό») #2

To GOSSIPS #2 είναι μια συνεργασία του Goethe-Institut Athen και του State of Concept, σε επιμέλεια της Ηλιάνας Φωκιανάκη.

Στο δεύτερο αυτό μέρος του «Gossips» θα συζητηθεί το κατά πόσο το «κουτσομπολιό» είναι μία αποκαλυπτική φεμινιστική και queer πρακτική.

Λίγα λόγια για τη διάλεξη

Σε αναγνώσεις βιβλίων, παρουσιάσεις και συζητήσεις, η Υπατία Βουρλούμη και οι καλεσμένες της εξετάζουν διαφορετικές θέσεις και μορφές αντίστασης: από τον ακτιβισμό της Πουερτορικανής επαναστάτριας των φεμινιστικών και αντιαποικιοκρατικών ιδεών Dolores «Lolita» Lebrón Sotomayor, ως τα Marginalia, τις σημειώσεις στο περιθώριο, ως μία ανεπίσημη πρακτική γραφής και την αναπαραγωγή ριζοσπαστικών κοινωνικών μορφωμάτων στην Αμερική.

Εξετάζουν την επιμονή στα φεμινιστικά κείμενα και τον ακτιβισμό στην Ελλάδα και την Τουρκία, καθώς και το «Πώς» στις πράξεις τους, αλλά και θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα και την επιβίωση. Στην εκδήλωση θα σκεφτείτε και θα συζητήσετε τις συλλογικές ιστορίες κουτσομπολιού ως μία «αντι-στρατηγική».

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Διαλέξεις/ παρουσιάσεις:

Ειρήνη Αβραμοπούλου – Fleeing feminisms

Ασπασία Χαλκίδου – Deviations

Laura Harris – Reproduction at the Margins

Sandra Ruiz – Lipstick Revolutionaries & the Site of Rican Death

Συντονισμός: Hypatia Vourloumis

Την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε διαδικτυακά μέσω live streaming στο Facebook και στο κανάλι του Goethe-Institut Athen στο YouTube.