Online Agenda: 3 προτάσεις για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου

ΣΙΝΕΜΑ

«Ημέρες Ισπανόφωνου Κινηματογράφου 2020» από το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας

Το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA παρουσιάζει τις «Ημέρες Ισπανόφωνου Κινηματογράφου/ Días de Cine Hispanófono» στις 12-14 Οκτωβρίου 2020, μία νέα πρωτοβουλία που συμπίπτει χρονικά με την «Día de la Hispanidad/ Día de la Raza» (Ημέρα της Ισπανοσύνης/Ημέρα της Φυλής). Κατά τη διάρκεια των «Ημερών Ισπανόφωνου Κινηματογράφου/Días de Cine Hispanófono» θα παρουσιαστούν online και δωρεάν έξι βραβευμένες Ισπανόφωνες ταινίες από την Ισπανία και την Λατινική Αμερική. Στις 13/10 θα προβληθούν οι ταινίες «Με Απόκρυψη / El Desconocido» και «Ο Σπορέας / El Sembrador». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τρίτη 13/10, διαθέσιμες όλο το 24ωρο για συσκευές εντός της Ελλάδας

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

«De profundis – Εκ βαθέων», συναυλία με τη Μαρία Αναματερού

Οι θεατρικές παραστάσεις και οι συναυλίες μέσω live streaming, από το κανάλι της Περιφέρειας στο YouTube, συνεχίζονται. Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν online εκδηλώσεις μέχρι τις 3/11. Σήμερα θα μεταδοθεί η συναυλία της Μαρίας Αναματερού «De profundis – Εκ βαθέων».

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των διαδικτυακών εκδηλώσεων εδώ.

Τρίτη 13/10, 20:30

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την συναυλία εδώ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ: Τα 3 κλειδιά της ζωής»

Οι εκδόσεις Διόπτρα, η Εναλλακτική Δράση και το Believe in You σας προσκαλούν σε μια διαδραστική συζήτηση-σεμινάριο, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Εύης Ξυραφά με τίτλο «Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ: Τα 3 κλειδιά της ζωής». Η συγγραφέας Εύη Ξυραφά, σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και εκπαιδεύτρια και ο Κώστας Σημάτος, σύμβουλος επιχειρήσεων και εκπαιδευτής, θα συζητήσουν live τα εργαλεία που μπορούν να κάνουν καλύτερη τη ζωή μας. Το σεμινάριο θα μεταδοθεί μέσω zoom.

Τρίτη 13/10, 19:00 – 21:00

Δωρεάν

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε αυτήν την φόρμα.