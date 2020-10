Η Γκαλ Γκαντότ γίνεται η νέα Κλεοπάτρα και το Twitter αντιδρά

Η Γκαλ Γκαντότ θα ενσαρκώσει την Κλεοπάτρα σε επερχόμενη ταινία της Paramount και οι διαμάχες σχετικά με την καταγωγη της Αιγύπτιας βασίλισσας έχουν ήδη ξεκινήσει, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι η Γκαντότ δεν είναι η κατάλληλη ηθοποιός για αυτό τον ρόλο.

Η ταινία θα σκηνοθετηθεί από την Πάτι Τζένκινς, με το σενάριο να υπογράφει η ελληνικής καταγωγής Laeta Kalogridis, που στο παρελθόν έχει γράψει σενάρια για ταινίες, όπως «Μέγας Αλέξανδρος» (2004), «το Νησί των Καταραμένων» (2010) και πολλές άλλες επιτυχίες.

Σύμφωνα με το περιοδικό Deadline, η ταινία, που περιγράφεται ως ένα επικό βιογραφικό δράμα, ήταν στην πραγματικότητα ιδέα της Γκαλ Γκαντότ.

«Μου αρέσει πολύ να ξεκινώ νέα ταξίδια, λατρέυω τον ενθουσιασμό των καινούριων πρότζεκτ, την συγκίνηση του να φέρνω στην ζωή νέες ιστορίες. Η ιστορία της Κλεοπάτρας είναι μία ιστορία που ήθελα να πω εδώ και πολύ καιρό. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων γι’ αυτό» δήλωσε η ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

I love embarking on new journeys,I love the excitement of new projects, the thrill of bringing new stories to life.Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time.Can’t be more grateful about this A team!! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis https://t.co/qLH7vfCaUo — Gal Gadot (@GalGadot) October 11, 2020

Η Γκαντότ, που έγινε διάσημη ως η σουπερ-ηρωίδα Wonder Woman σε δύο ταινίες της Τζένκινς, είναι ισραηλινής καταγωγής. Δεν είναι όμως η πρώτη λευκή γυναίκα που έχει υποδυθεί την ιστορική αυτή φιγούρα. Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Κλοντετ Κολμπερτ, η Βιβιάν Λέι έχουν όλες ενσαρκώσει την Αιγύπτια βασίλισσα στο παρελθόν.

Οι αντιδράσεις στο Twitter

Η ίδια η Κλεοπάτρα ήταν απόγονος του Πτολεμαίου Α’, ενός Έλληνα Μακεδόνα που καθορίστηκε ως βασιλιάς στην Αίγυπτο, μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παρ’ όλ’ αυτά, εφόσον η ταυτότητα της μητέρας της Κλεοπάτρας είναι άγνωστη, η εθνικότητα της παραμένει μυστήριο. Οι περισσότεροι μελετητές πάντως έχουν καταλήξει ότι η Κλεοπάτρα ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά με κάποια περσική και συριακή καταγωγή επίσης.

Έτσι, το Twitter διχάστηκε με κάποιους να χαίρονται για την επιλογή της Γκαλ Γκαντότ και άλλους να θεωρούν ότι ήρθε καιρός να παίξει μία έγχρωμη ηθοποιός την Κλεοπάτρα.

Η Μόργκαν Τζενκινς, συγγραφέας best seller, έγραψε στο Twitter: «Είμαι σίγουρη ότι η Γκαντότ θα κάνει εξαιρετική δουλειά ως Κλεοπάτρα. Προσωπικά όμως θα ήθελα πολύ να δω μια Κλεοπάτρα πιο σκουρόχρωμη. Μου φαίνεται πιο ιστορικά ακριβές.»

I’m sure Gal Gadot is going to do a wonderful job as Cleopatra. However, for me personally, I would love a Cleopatra who’s darker than a brown paper bag, because that seems a bit more historically accurate. — Morgan Jerkins (@MorganJerkins) October 11, 2020

Ενώ, ένας άλλος έγραψε: «Μία ταινία για την Κλεοπάτρα θα ήταν η τέλεια αφορμή για την εκπροσώπηση της μεγάλης μύτης, αλλά το Hollywood δεν θα το επιτρέψει.»

a cleopatra movie could be a huge step forward for big nose representation but hollywood just won’t allow it pic.twitter.com/oNi6uTdyue — trev 🦏💀 (@trevorcumbo) October 11, 2020

«Το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείς αυτή την ευκαιρία για να δώσεις τον ρόλο σε μία έγχρωμη γυναίκα είναι γελοίο. Όλοι ξέρουμε ότι η Κλεοπάτρα δεν ήταν λευκή» έγραψε μία άλλη χρήστης του Twitter.