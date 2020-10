Free City: 3 δωρεάν εκδηλώσεις για σήμερα 12 Οκτωβρίου

ΈΚΘΕΣΕΙΣ

«Καφέ Παράδεισος»: Έκθεση ζωγραφικής στη Γκαλερί Σκουφά

Σε μια περίοδο κοινωνικής αποστασιοποίησης, ο ζωγράφος Παύλος Σάμιος, επιστρέφει με νέο πνεύμα και ανανεωμένη διάθεση στο θέμα των καφενείων, που τον απασχόλησε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ‘80 στο Παρίσι.

Δευτέρα 12/10, 11:00-15:30

Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι

«Είμαι η Βασίλισσα και με φωνάζουν Τέχνη»: Ομαδική έκθεση στην MegArt Gallery

Τι είναι τέχνη, τι δεν είναι; Ένα αναπάντητο ερώτημα που βασανίζει το ανθρώπινο πνεύμα σε βάθος αιώνων, θα γίνει και η αφορμή της επερχόμενης έκθεσης της MegArt Gallery, με τίτλο «I am the Queen and they call me Art».

Δευτέρα 12/10, 14:00-21:00

MegArt Gallery, Κασσομούλη 102, Αθήνα

ΆΘΛΗΣΗ

Yoga στο Πάρκο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Με τη yoga συνδέουμε την κινητικότητα του σώματος με την πνευματική διεργασία ακολουθώντας ήπιες πρακτικές που περιλαμβάνουν αναπνοές, asanas και χαλάρωση, με σκοπό την ανάπτυξη της αυτοσυγκέντρωσης, της ηρεμίας και της θετικής σκέψης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα, να φέρουν το δικό τους στρώμα yoga καθώς και μία κουβερτούλα για να καλύψουν το σώμα τους κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης.

Δευτέρα 12/10, 18:00-19:30

Ξέφωτο, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή.

Έως 30 συμμετοχές

Μόνο για ενήλικες