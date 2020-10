Τι να δούμε σήμερα; 5 προτάσεις για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εργαστήριο ζωγραφικής για ενήλικες στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Ξεκινώντας από μια περιήγηση στην έκθεση του Ιδρύματος και στα έργα του Κώστα Τσόκλη, μπαίνουμε στη «μαγεία» της τέχνης του και παρατηρούμε τις ιδιαιτερότητες του δικού του τοπίου. Αναζητώντας τρόπους έκφρασης του θέματος «θάλασσα», «νερό», «βράχια», «βυθός», «αντανακλάσεις», απομονώνουμε αυτά τα θέματα, τα παρατηρούμε και τα ζωγραφίζουμε, χρησιμοποιώντας ακουαρέλα, ακρυλικό αλλά και ανάγλυφα υλικά. Με την εικαστικό Ελένη Δελή.

Τετάρτη 7/10, 17:30 – 20:30 (ξεκινάει ο α’ κύκλος)

Κόστος συμμετοχής ανά κύκλο: 140€

Ίδρυμα Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 &, Μέρλιν 1, Αθήνα

ΣΙΝΕΜΑ

Προβολές ταινιών στο City Drive-in στο ΟΑΚΑ

Το City Drive-in συνεχίζει να υποδέχεται σινεφίλ, μουσικόφιλους, παρέες, ζευγάρια και οικογένειες, δημιουργώντας ένα σημείο συνάντησης για το κοινό το οποίο απολαμβάνει την εμπειρία του drive-in μέσα από την άνεση και την ασφάλεια του αυτοκινήτου του. Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε την ταινία Once Upon A Time in Hollywood, σε σκηνοθεσία του Κουεντίν Ταραντίνο.

Τετάρτη 7/10, 22:45

5-14€

OAKA, Κηφισίας 37, Αθήνα

1.000m² χρόνου, της Μάρως Αναστοπούλου στο θερινό Άνεσις

Τον Οκτώβριο το CineDoc συνεχίζει τις προβολές του στις κινηματογραφικές αίθουσες της Αθήνας με το νέο ντοκιμαντέρ «1.000m² χρόνου» της Μάρως Αναστοπούλου. Tο ντοκιμαντέρ ακολουθεί την έρευνα μιας διεθνής ομάδας αρχαιολόγων που προσπαθούν να ανασυνθέσουν το παρελθόν της ακρόπολης Γερονθρών. Η ομάδα επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 25 χρόνια το χωριό της Λακωνίας στα νοτιανατολικά της Πελοποννήσου όπου πραγματοποιούν ανασκαφικές εργασίες στα Δοντάκια, όπως ονομάζεται σήμερα η περιοχή.

Τετάρτη 7/10, 19:00

Cine Άνεσις, Λ.Κηφισίας 14, Αθήνα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Human Touch στο Galata Gazi

Οι Human Touch, δηλαδή οι David Lynch, Σταύρος Λάντσιας και Γιώτης Κιουρτσόγλου, έχοντας αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα στον χώρο της μουσικής, κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμών και ηχοχρωμάτων. Έχουν παίξει σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ της χώρας και τώρα έρχονται να γεμίσουν τις Τετάρτες μας με…μουσική στο Galata Gazi.

Τετάρτη 7/10, 20:30

7€

Galata Gazi, Τριπτολέμου 8, Αθήνα

ΈΚΘΕΣΗ

Athens-lockdown 2020, της Ντίνας Κουμπούλη στο ΚΟΤΕS (Χ Booze)

Το ΚΟΤΕS (Χ Booze) σε συνεργασία με την Αίθουσα Τεχνης αγκάθι-κartάλος, στο πλαίσιο του Athens Photo Festival, φιλοξενεί την φωτογράφο Ντίνα Κουμπούλη, η οποία θα μας παρουσιάσει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον ψυχισμό των ανθρώπων την περίοδο της καραντίνας στην Αθήνα. Ταράτσες, είσοδοι, μπαλκόνια, ακάλυπτοι, δρόμοι – το background των φωτογραφήσεων. Οικογένειες, ζευγάρια, παρέες, άνθρωποι μόνοι τους – μια περίεργη ανθρωπογεωγραφία.

Τετάρτη 7/10, 12:00 – 22:00

Είσοδος ελεύθερη

ΚΟΤΕS (Χ Booze), Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα