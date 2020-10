Letter To You: Ο Bruce Springsteen παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ με ένα ντοκιμαντέρ

Το νέο ντοκιμαντέρ του Bruce Springsteen, με τίτλο Letter To You, θα μεταδοθεί στο Apple TV + στις 23 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα που θα κυκλοφορήσει το ομώνυμο άλμπουμ. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τις πέντε μέρες που πέρασαν ο Springsteen και οι E Street Band στο New Jersey, για να ηχογραφήσουν το νέο του άλμπουμ στα τέλη του περασμένου έτους.

Το ατμοσφαιρικό, ασπρόμαυρο ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Thom Zimny, δείχνει το συγκρότημα να μαθαίνει, να οργανώνει και να ηχογραφεί τα τραγούδια του άλμπουμ, ενώ παράλληλα καταγράφει τις μακροχρόνιες φιλίες των μελών.

Υπήρχαν κάμερες παντού στο στούντιο, εξήγησε ο ντράμερ Max Weinberg σε συνεντεύξεις για το πρόσφατο αφιέρωμα του Rolling Stone στον Springsteen. «Δεν το καταλαβαίνεις, πραγματικά», λέει. «Επειδή είσαι τόσο συγκεντρωμένος».

«Ηχογραφούσαμε από ένα τραγούδι κάθε τρεις ώρες», λέει ο κιθαρίστας Steve Van Zandt. «Βασικά τελειώσαμε το άλμπουμ σε τέσσερις ημέρες. Κλείσαμε πέντε ημέρες και την πέμπτη ημέρα δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε, οπότε το ακούσαμε!»

Ο Zimny ​​άρχισε να εργάζεται με το στρατόπεδο Springsteen το 2000 όταν σκηνοθέτησε την ταινία-συναυλία για το HBO με τίτλο «Bruce Springsteen και το E Street Band: Live in New York City» και συνέχισε να δουλεύει σε πολλά άλλα έργα που σχετίζονται με τον Springsteen, πιο πρόσφατα την κινηματογραφική εκδοχή του «Springsteen on Broadway» και «Western Stars», τα οποία σκηνοθέτησε με τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Δείτε το trailer εδώ: