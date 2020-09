Διαδικτυακή εκδήλωση αφιερωμένη στις γυναίκες πρόσφυγες που καινοτομούν

«Καινοτομία και γυναίκες πρόσφυγες: ένα εμπνευσμένο leadership»

Στο πλαίσιο του κύκλου «Φύλο & Μετανάστευση» που εγκαινίασε το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος το 2020, η συνάντηση του κύκλου «Η νεολαία που καινοτομεί» της 1ης Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη σε ιστορίες γυναικών προσφύγων και μεταναστριών που ξεκίνησαν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα. Για την ανάδειξη αυτών των success stories και των υποδειγματικών μοντέλων, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συνεργάζεται με το The Cube, αθηναϊκό συνεργατικό χώρο αναφοράς, εμπνευστή των προγραμμάτων Ladypreneur και Campus Bus.

Τα θέματα της μετανάστευσης, της επιχειρηματικότητας και της ενδυνάμωσης (empowerment) των γυναικών βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας τα τελευταία χρόνια, συχνά χωρίς αυτά να αλληλοσυνδέονται, εστιάζοντας άλλοτε σε θέματα κοινωνικής ένταξης, άλλοτε σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης ή ακόμη στις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων. Ποιος όμως είπε ότι οι θεματικές αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοινού προβληματισμού;

Αυτό είναι το στοίχημα που αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες γυναίκες πρόσφυγες κατά την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής με σκοπό να αναδείξουν τις δεξιότητές τους και να διασφαλίσουν την οικονομική ανεξαρτησία τους. Αυτή είναι και η πρόκληση που αναλαμβάνουν ορισμένες ΜΚΟ, που υποστηρίζουν τις «Ladypreneurs» από άλλα μέρη στην υλοποίηση των καινοτόμων σχεδίων τους, καθοδηγώντας τες βήμα-βήμα στη νέα τους κοινότητα.

Οι εισηγητές της βραδιάς, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στη Γαλλία, μας προσκαλούν να αναλογιστούμε τη σημασία των ανθρώπινων συναντήσεων στη διαδικασία της ενσωμάτωσης, που αποδεικνύεται συχνά, δαιδαλώδης.

Επιχειρηματικότητα για όλους

Οι γυναίκες αυτές θα μοιραστούν την προσωπική τους πορεία και θα συζητήσουν τα μελλοντικά τους σχέδια, με σκοπό να αποδείξουν ότι η επιχειρηματικότητα είναι προσβάσιμη σε όλους. Θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων, μία υπηρεσία catering πολυπολιτισμικής κουζίνας, μία ποδοσφαιρική ομάδα, μία κοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ένταξη των μεταναστών, ένας ξενώνας γυναικών, κλπ. Προσωπικότητες με ενεργή δράση θα τιμήσουν τη βραδιά με την παρουσία τους, όπως η Najat Vallaud-Belkacem, Γαλλίδα πρώην υπουργός για τα Δικαιώματα των γυναικών και πρώην υπουργός Εθνικής παιδείας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη συμμετοχή των: The Cube, Meet my Mama, MeXOXO, Hestia FC, Elea Project, SINGA France, Odyssea, Za’atar NGO, FLAME fashion show.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

19.15 – 20.30: Σύντομη παρουσίαση των startups και των ΜΚΟ

Meet my Mama (Γαλλία): Donia Souad Amamra & Nitharshini Mathyalagan

Odyssea (Ελλάδα) : Jai Mexis

SINGA France (Γαλλία): Camille Soulier

Elea project (Ελλάδα) : Emily Wilson

FLAME (Ελλάδα) : Shafigheh Qias και Kasia Maciejowska

20.30 – 21.00: Στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή της Najat Vallaud-Belkacem (MKO ONE, τ. Υπουργός αρμόδια για τα Δικαιώματα των γυναικών), της Ελπίδας Κόκκοτα (MKO MeXOXO) και της Μαρίνας Λιάκη (MKO Za’atar).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Λονδίνο: Η καθημερινότητα των προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου, μέσα από μία βιντεοεγκατάσταση

Παρουσίαση των Γαλλίδων ομιλητριών:

Najat Vallaud–Belkacem

Διευθύντρια Γαλλίας, ONE Campaign – Πρόεδρος του συμβουλίου στρατηγικής του Ιδρύματος Tent Partnership for Refugees

Η Najat Vallaud-Belkacem ξεκίνησε την καριέρα της σε ένα δικηγορικό γραφείο στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Από το 2003, ασχολήθηκε εντατικά με την πολιτική ζωή της Lyon και υπήρξε διαδοχικά αναπληρώτρια για θέματα μεγάλων διοργανώσεων, νεολαίας και συλλογικών δομών από το 2008 έως το 2012 για την πόλη της Lyon, Γενική σύμβουλος του νομού Rhône και Αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Rhône Alpes. Από το 2012 έως το 2017, υπό την προεδρία του François Hollande, διετέλεσε Υπουργός αρμόδια για τα Δικαιώματα των γυναικών και κυβερνητική εκπρόσωπος (από το 2012 έως το 2014), εν συνεχεία για την Εθνική Εκπαίδευση, για την Ανώτατη Εκπαίδευση και για την Έρευνα (από το 2014 έως το 2017). Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα στη Γαλλία που καταλαμβάνει τη θέση αυτή.

Στις αρχές του 2018, αποφάσισε να ενταχθεί στον ιδιωτικό τομέα και ανέλαβε τη Διεύθυνση Διεθνών Δημοσίων Υποθέσεων στην Ipsos, κορυφαία στον τομέα της έρευνας αγοράς και των δημοσκοπήσεων. Διευθύνει επίσης τη συλλογή «Raison de Plus» που δημιούργησε στον εκδοτικό οίκο Fayard και διδάσκει στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Τέλος, προεδρεύει του συμβουλίου στρατηγικής του Ιδρύματος Tent Partnership for Refugees, το οποίο κινητοποιεί ιδιωτικές εταιρείες για να βοηθήσει την οικονομική ένταξη των προσφύγων. Τον Μάρτιο του 2020, προσχώρησε στη ΜΚΟ ONE (καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και των αποτρέψιμων νόσων), όπου και ανέλαβε τη Διεύθυνση για τη Γαλλία.

Donia Souad Amamra

Συν–ιδρύτρια, Meet My Mama

Συν-ιδρύτρια της νεοφυούς εταιρείας «Meet My Mama» που ειδικεύεται στην εκπαίδευση γυναικών σεφ και στην παροχή υπηρεσιών catering πολυπολιτισμικής κουζίνας, η Donia Souad Amamra χαρακτηρίζεται από το πάθος της για την επιχειρηματικότητα, τη μαγειρική και την ενδυνάμωση των γυναικών προσφύγων.

Nitharshini Mathyalagan

Διευθύντρια τροφοδοσίας, Meet My Mama

Η Nithashini Mathyalagan κατάγεται από τη Σρι Λάνκα. Εγκαταστάθηκε στο Παρίσι το 2015 ως αναγνωρισμένη πρόσφυγας, λαμβάνοντας τη στήριξη της νεοφυούς επιχείρησης πολυπολιτισμικής κουζίνας «Meet My Mama». Χάρις την υποστήριξη αυτή, κατάφερε να συνδυάσει το πάθος της με την επαγγελματική αποκατάσταση: εργάζεται σήμερα ως σεφ Mama, «πρέσβειρα» της κουζίνας της Σρι Λάνκα.

Camille Soulier

Συντονίστρια προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, SINGA

Η Camille Soulier συντονίζει τα προγράμματα επιχειρηματικότητας για λογαριασμό της SINGA στη Γαλλία και στο διεθνές δίκτυο της οργάνωσης. Ως συν-ιδρύτρια και πρόεδρος της UniR, οργάνωσης για την ανάπτυξη της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, και μέσα από τη συνεργασία με διεθνείς ΜΚΟ όπως η Empow’Her και οι Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα, απέκτησε πλούσια εμπειρία σε πληθώρα θεμάτων κοινωνικών υποθέσεων, στήριξης της προσωπικής ανάπτυξης των γυναικών και της επιχειρηματικότητας με κεντρικό άξονα την μετανάστευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι κάτοχος Master of Arts του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και Master του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών (IRIS’Sup). Είναι λάτρης της κλασικής μουσικής και της heavy metal, της γαλλικής, παν-ασιατικής και μεξικάνικης κουζίνας, της φεμινιστικής λογοτεχνίας και της (βιώσιμης) μόδας.