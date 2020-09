Big Brother: Όταν η ελληνική τηλεόραση αναπαράγει την κουλτούρα του βιασμού – Οι αντιδράσεις

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η ελληνική τηλεόραση έχει δώσει πολλές φορές το πάτημα για την διατύπωση σεξιστικών, απαράδεκτων και ρατσιστικών δηλώσεων. Μία από αυτές τις φορές ήταν στο ριάλιτι, Big Brother, με μία ανεπίτρεπτη και αδιανόητη δήλωση του παίκτη Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Συγκεκριμένα, ο Κρητικός παίκτης, σε βίντεο που κυκλοφόρησε το απόγευμα της Κυριακής 6/9, ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Πάω κάθε μέρα σε μια, να αδειάσω το πακέτο… αλλιώς έχει βιασμό». Όπως φαίνεται, αυτή η δήλωσε προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και μας άφησε όλους να απορούμε με πόση ευκολία ακούγονται τέτοια σεξιστικά, απαράδεκτα σχόλια στην ελληνική τηλεόραση.

“I go to one every day, to empty the “package”, otherwise there is rape”

is one of the many homophobic, sexist, racist and misogynistic statements made on national tv through #cancelbigbrothergr, I hope they’ll all be humiliated internationally, and rot

