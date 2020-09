«Ο Νονός»: Η τρίτη ταινία επανακυκλοφορεί σε νέα εκδοχή και με διαφορετικό τέλος

Η εταιρεία παραγωγής Paramount, υπεύθυνη για την θρυλική τριλογία του «Νονού», ανακοίνωσε πως ετοιμάζει μια νέα κυκλοφορία του τρίτου και τελευταίου μέρους των ταινιών.

Επανακυκλοφορία σε νέα έκδοση

Συγκεκριμένα, ο σκηνοθέτης των ταινιών Φράνσις Φορντ Κόπολα και ο σεναριογράφος τους Μάριο Πούτζο, εργάζονται πάνω στο νέο cut της ταινίας, που θα διαθέτει διαφορετικό τέλος από την αρχική ταινία του 1990. Οι δυο δημιουργοί σκοπεύουν να αποτυπώσουν ακριβώς το όραμα που είχαν πριν 30 χρόνια, αλλά δεν κατόρθωσαν να μεταφέρουν στην μεγάλη οθόνη τότε.

Η ταινία, πέρα από διαφορετικό μοντάζ και τέλος, θα αποκατασταθεί ψηφιακά σε 4Κ για καλύτερη εικόνα και θα έχει ως νέο τίτλο: «Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone».

«Για αυτήν την έκδοση, δημιούργησα μια νέα αρχή και τέλος, και άλλαξα μερικές σκηνές, λήψεις και κάποια μουσικά στοιχεία. Με αυτές τις αλλαγές και την αποκατεστημένη εικόνα και ήχο, για μένα, είναι ένα πιο κατάλληλο τέλος για το «Νονό» και το «Νονό: Μέρος Δεύτερο», δήλωσε ο σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα για την επανέκδοση του «Νονού 3».



Σύντομα σε σινεμά και streaming πλατφόρμες

Η Paramount έδωσε την άδεια για την επεξεργασία με αφορμή τα 30 χρόνια της ταινίας φέτος και πρόκειται να την δούμε πάλι στα σινεμά, τον Δεκέμβριο του 2020. Αργότερα, θα κυκλοφορήσει και σε streaming πλατφόρμες στο διαδίκτυο και σε DVD.

Σχετικά με την ταινία

Το τρίτο μέρος του «Νονού» κυκλοφόρησε 16 χρόνια μετά το δεύτερο και επικεντρώθηκε στις προσπάθειες του Μάικλ Κορλεόνε (Αλ Πατσίνο) να απελευθερώσει την οικογένειά του από το έγκλημα. Η Νταϊάν Κίτον και η Τάλια Σάιρ επέστρεψαν τους ρόλους τους, αλλά ο Ρόμπερτ Ντουβάλ αρνήθηκε να επιστρέψει. Η ταινία ήταν υποψήφια για επτά Όσκαρ.