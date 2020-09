No Time To Die: Δείτε το εκρηκτικό trailer της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ

Παρά τις συνεχόμενες αναβολές λόγω του κορονοϊού, η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της 25ης ταινίας Τζέιμς Μποντ είναι γεγονός! Ο αγαπημένος μας πράκτορας θα επιστρέψει στις οθόνες μας τον Νοέμβριο και το τελευταίο τρέιλερ που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, μας δίνει μία γεύση από την νέα περιπέτεια του πράκτορα 007.

Το τρέιλερ υπόσχεται φυσικά έντονη δράση και όλες τις συγκινήσεις που περιμένουν οι θαυμαστές του θρυλικού κατασκόπου από την πρεμιέρα της ταινίας στη μεγάλη οθόνη.

The mission that changes everything begins… #NoTimeToDie in cinemas this November. pic.twitter.com/nBP6aUrwDy — James Bond (@007) September 3, 2020

Όσα γνωρίζουμε για την ταινία μέχρι τώρα

Στην επερχόμενη ταινία, και ενώ ο Τζειμς Μποντ (Daniel Craig) έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και βρίσκεται στη Τζαμάικα, ένας παλιός φίλος, ο Felix Leiter (Jeffrey Wright), ζητά τη βοήθειά του. Η αποστολή του πρώην πράκτορα είναι να σώσει έναν επιστήμονα που έχει απαχθεί τον βάζει σε μια πορεία σύγκρουσης με τον Safin (Rami Malek), έναν μυστηριώδη κακοποιό οπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία.

Αρκετά μέλη του καστ από προηγούμενες ταινίες του Μποντ επιστρέφουν σε αυτό που θεωρείται ως τελική έξοδος του Daniel Craig ως 007. Η Léa Seydoux επέστρεψε ως η Dr. Madeleine Swann, το ρομαντικό ενδιαφέρον αγάπης του Μποντ από το «Specter», η Naomie Harris υποδύεται την Eve Moneypenny, ενώ ο Ernst Blofeld αναλαμβάνει το ρόλο του κακού. Σε αυτήν την ταινία κάνουν το ντεμπούτο τους και η Ana de Armas και η Lashana Lynch ως αξιωματικός της CIA, Paloma και συνεργάτης της 00, Nomi, αντίστοιχα.

Ο Daniel Craig γίνεται για πέμπτη φορά ο Τζέιμς Μποντ

Το «No Time to Die» είναι η πέμπτη φορά που ο Craig μας συστήνεται ως Bond, ένα ρόλο που ανέλαβε για πρώτη φορά στο «Casino Royale» (2006), ακολουθούμενος από τα blockbusters «Quantum of Solace» (2008), «Skyfall» (2012) και «Specter» «(2015). Ο Daniel Craig πρωταγωνίστησε στην ταινία μυστηρίου του Rian Johnson «Knives Out», για το οποίο κέρδισε την υποψηφιότητα της Χρυσής Σφαίρας πέρυσι ως καλύτερος ηθοποιός σε μια ταινία ή κωμωδία.

Το «No Time to Die» σκηνοθετείται από τον Cary Joji Fukunaga, ο οποίος ήταν και παραγωγός στη σειρά Netflix «Maniac» (2018), σκηνοθέτησε το «Beasts of No Nation» (2015) και έγραψε το «It» (2017). Ο Fukunaga συνέγραψε το «No Time to Die» με τους Phoebe Waller-Bridge και Scott Z. Burns.

Η κυκλοφορία της ταινίας αναβλήθηκε πολλές φορές λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Θα κάνει πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 12 Νοεμβρίου και στη Βόρεια Αμερική στις 20 Νοεμβρίου.