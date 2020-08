Netflix: Έρχεται remake του θρυλικού «Ρεβέκκα» του Χίτσκοκ

Η «Ρεβέκκα» αποτελεί την μόνη βραβευμένη με Όσκαρ Καλύτερης ταινίας από τη φιλμογραφία του σκηνοθέτη της, Άλφρεντ Χίτσκοκ. Βασισμένη στο διάσημο μυθιστόρημα της Δάφνη Ντι Μωριέ, η ταινία γοτθικού ρομάντζου είναι εμβληματική για το είδος της και θεωρείται αριστούργημα από τους κριτικούς.

Μετά από διάφορες αποτυχημένες προσπάθειες ριμέικ της, το Netflix αποφάσισε να επανεκδώσει τη ταινία με νέους πρωταγωνιστές. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της Τζόαν Φοντέιν και Λόρενς Ολίβιε βρίσκουμε την Λίλι Τζέιμς (Downton Abbey, Σταχτοπούτα, Mamma Mia) και τον Άρμι Χάμερ (Call me by your name). Στον ρόλο της τρομαχτικής οικονόμου της Τζούντιθ Άντερσον βρίσκουμε την Κριστίν Σκοτ Τόμας.

Σκηνοθέτης είναι ο Μπέν Ουάτλϊ. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στη πλατφόρμα, στις 21 Οκτωβρίου 2020.

Δείτε τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες από τη ταινία: