«Μπάτμαν»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας ταινίας με τον Ρόμπερτ Πάτινσον

Η Warner Bros., που κατέχει τα δικαιώματα για τις ταινίες «Μπάτμαν», δημοσιοποίησε το πρώτο τρέιλερ και φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του αγαπημένου σούπερ ήρωα της DC.

Πρωταγωνιστής είναι ο Βρετανός Ρόμπερτ Πάτινσον («Twilight») στο ρόλο του Μπρους Γουέιν/ Μπάτμαν, ενώ στους άλλους ρόλους βρίσκουμε την Ζόε Κράβιτς («Big Little Lies») ως Catwoman, τον Τζέφρι Ράιτ ως Τζέιμς Γκόρντον, τον Κόλιν Φάρελ ως Penguin και τον Πολ Ντέινο ως Riddler.

Η ιστορία λαμβάνει χώρα την περίοδο που ο Μπρους Γουέιν/ Μπάτμαν εξακολουθεί να είναι απλώς ένας άγρυπνος μασκοφόρος και απέχει ακόμα από το να είναι τέλειος. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ματ Ριβς, τόνισε ότι ο Μπάτμαν στην ουσία δεν είναι ακόμη ο Μπάτμαν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι «που τον φοβούνται».

