Σπάνιοι πίνακες της Βασίλισσας Ελισάβετ για πρώτη φορά σε έκθεση ανοιχτή για το κοινό

Τα κρυμμένα αριστουργήματα της Βασίλισσας Ελισάβετ θα εκτεθούν για πρώτη φορά στο κοινό, εκτός Μπάκιγχαμ, λόγω μεγάλων ανακαινίσεων που πραγματοποιούνται στο παλάτι του Λονδίνου.

Τα σπάνια έργα της ιδιωτικής συλλογής της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας πρόκειται να εκτεθούν σε γκαλερί, από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο του 2022.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει 65 έργα από τη Βασιλική Συλλογή, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων του Τιτσιάνο και του πίνακα «The Music Lesson» (1662-65) που έχει φιλοτεχνηθεί από τον Γιοχάνες Βερμέερ. Ορισμένα από τα έργα της έκθεσης -μετά την απόκτησή τους-, έχουν προβληθεί μόνο σε επίσημους επισκέπτες του παλατιού και σε ομάδες ξενάγησης κατά το ετήσιο άνοιγμά του παλατιού στους πολίτες, κάθε καλοκαίρι.

Τα έργα είναι μεταξύ των 10.000 αντικειμένων της Βασιλικής Συλλογής που μεταφέρονται προσωρινά καθώς, το κτίριο του 18ου αιώνα υποβάλλεται σε εκτεταμένη ανακαίνιση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα κοστίσει 369 εκατομμύρια λίρες.

Ανάμεσα στα κυριότερα εκθέματα της επερχόμενης έκθεσης είναι και ο πίνακας του Ρέμπραντ, «The Shipbuilder and his Wife» (1633), που φημολογείται ότι είναι ο αγαπημένος της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Η Βασιλική Συλλογή περιλαμβάνει 7.000 πίνακες, 500.000 εκτυπώσεις και 30.000 υδατογραφίες και σχέδια. Σε συνδυασμό με φωτογραφίες, κεραμικά, γλυπτά, χειρόγραφα και την συλλογή κοσμημάτων Crown Jewels, η συλλογή φέρεται να αξίζει περίπου 10 δισ. λίρες.

Ενώ η συλλογή τέχνης επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στους Μεγάλους Ζωγράφους της Αναγέννησης και στην τέχνη του 20ου αιώνα, έργα μεταπολεμικών και σύγχρονων καλλιτεχνών, όπως οι Ανίς Καπούρ και Άντι Γουόρχολ, έχουν προστεθεί στη συλλογή τα τελευταία χρόνια.