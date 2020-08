Οι μεγαλύτεροι Χολιγουντιανοί σταρ μέσα από τον φακό του Greg Gorman

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας, που γιορτάζεται σήμερα, 19 Αυγούστου, σας παρουσιάζουμε τις υπέροχες φωτογραφίες του βραβευμένου Αμερικανού φωτογράφου Greg Gorman.

Οι φωτογραφίες αφορούν πορτρέτα χολιγουντιανών σταρ της δεκαετίας του ’70 και παρουσιάζονται στο καινούργιο του βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο και ονομάζεται «It’s Not About Me- Greg Gorman: A Retrospective», το οποίο συνέγραψε με τον Σερ Έλτον Τζον και τον σκηνοθέτη Τζον Γουότερς.

Σε αυτές τις 400 σελίδες της 50χρονης σταδιοδρομίας του στο Χόλιγουντ, βρίσκουμε πολλές ακυκλοφόρητες εικόνες διάσημων σταρ, από τον Leonardo DiCaprio και τον Johnny Depp στην αρχή της καριέρας τους, καθώς επίσης και εμβληματικές αφίσες που δημιούργησε ο Gorman για ταινίες όπως το «Scarface» και το «Tootsie» και εξώφυλλα δίσκων για τον David Bowie ή περιοδικών για τον Andy Warhol.

Κάντε λοιπόν ένα ταξίδι στην ποπ κουλτούρα, μέσα από τις φωτογραφίες του Greg Gorman. Το βιβλίο του μπορείτε να το βρείτε εδώ.