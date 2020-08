Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ έγινε εθελοντής σε… δοκιμαστικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού

Ο 72χρονος Βρετανός συνθέτης Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, γνωστός για τα μεγαλύτερα θεατρικά μιούζικαλ όλων των εποχών («Φάντασμα της Όπερας», «Cats»,«Εβίτα») δέχτηκε να συμμετάσχει σε δοκιμαστικό εμβολιασμό κατά του Covid-19.

Ο ίδιος ο Γουέμπερ το ανακοίνωσε την Τετάρτη 12 Αυγούστου, με μια ανακοίνωση στο λογαριασμό του στο Twitter, γράφοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος για το γεγονός ότι αύριο θα εμβολιαστώ στο πλαίσιο μιας δοκιμής για τον Covid-19 από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Θα κάνω τα πάντα για να αποδείξω ότι τα θέατρα μπορούν να ξανανοίξουν με ασφάλεια».

I am excited that tomorrow I am going to be vaccinated for the Oxford Covid 19 trial. I’ll do anything to prove that theatres can re-open safely. – ALW

— Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) August 12, 2020