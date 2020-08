BAFTA 2020: Το «Chernobyl» ο μεγάλος νικητής των τηλεοπτικών βραβείων

Η φετινή απονομή των τηλεοπτικών βραβείων BAFTA ήταν πολύ διαφορετική, λόγω πανδημίας, αφού η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλειστό στούντιο και τα βραβεία δόθηκαν εικονικά, χωρίς κόκκινο χαλί.

Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο κωμικός Richard Ayoade, ο οποίος εμφανίστηκε στο στούντιο μαζί με ελάχιστους προσκεκλημένους και παρουσιαστές. Οι νικητές παρέλαβαν τα βραβεία τους εικονικά μέσω Ζoom ή με προ-ηχογραφημένους ευχαριστήριους λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην φετινή εικονική τελετή, που μεταδόθηκε live από το BBC One, απονεμήθηκαν 26 βραβεία και ένα ειδικό BAFTA για τον ηθοποιό Idris Elba.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχτηκε η σειρά του Netflix/Channel 4, «Τhe End of the F***ing World», η οποία απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ η σειρά του Jamie Demetriou, ελληνικής καταγωγής κωμικού, ανακηρύχθηκε Καλύτερη Κωμική Σειρά του 2020 («Stath Lets Flats»). Ο Demetriou επίσης, παρέλαβε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά.

Καλύτερη Μίνι Σειρά αναδείχτηκε το «Chernobyl» (HBO/Sky), το οποίο συγχρόνως ανακηρύσσεται η πιο πολυβραβευμένη σειρά της βρετανικής τηλεόρασης σε διάστημα ενός χρόνου, καθώς απέσπασε συνολικά εννέα βραβεία.

Τέλος, Καλύτερη Διεθνής Σειρά αναδείχθηκε το «When They See Us» του Netflix.

Δείτε αναλυτικά τους νικητές:

Καλύτερη Ηθοποιός

Jodie Comer, Killing Eve – BBC One

Glenda Jackson, Elizabeth Is Missing – BBC One

Suranne Jones, Gentleman Jack – BBC One

Samantha Morton, I Am Kirsty – Channel 4

Καλύτερος Ηθοποιός

Stephen Graham, The Virtues – Channel 4

Jared Harris, Chernobyl – Sky Atlantic

Takehiro Hira, Giri/Haji – BBC Two

Callum Turner, The Capture – BBC One

Καλύτερη Ηθοποιός σε Β’ Ρόλο

Naomi Ackie, The End of the F***ing World – Channel 4

Helen Behan, The Virtues – Channel 4

Helena Bonham Carter, The Crown – Netflix

Jasmine Jobson, Top Boy – Netflix

Καλύτερος Ηθοποιός σε Β’ Ρόλο

Joe Absolom, A Confession – ITV

Josh O’Connor, The Crown – Netflix

Will Sharpe, Giri/Haji – BBC Two

Stellan Skarsgard, Chernobyl – Sky Atlantic

Καλύτερος Ηθοποιός σε Κωμωδία

Jamie Demetriou, Stath Lets Flats – Channel 4

Ncuti Gatwa, Sex Education – Netflix

Youssef Kerkour, Home – Channel 4

Guz Khan, Man Like Mobeen – BBC Three

Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμωδία

Sian Clifford, Fleabag – BBC Three

Gbemisola Ikumelo, Famalam – BBC Three

Sarah Kendall, Frayed – Sky One

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag – BBC Three

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Crown – Netflix

The End of the F***Ing World – Channel 4

Gentleman Jack – BBC One

Giri/Haji – BBC Two

Καλύτερη Μίνι Σειρά

A Confession – ITV

Chernobyl – Sky Atlantic

The Victim – BBC One

The Virtues – Channel 4

Καλύτερη Διεθνής Σειρά

Euphoria – Sky Atlantic

Succession – Sky Atlantic

Unbelievable – Netflix

When They See Us – Netflix

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Catastrophe – Channel 4

Derry Girls – Channel 4

Fleabag – BBC Three

Stath Lets Flats – Channel 4