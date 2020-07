Η τραγουδίστρια Taylor Swift εκπλήσσει τους θαυμαστές της με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα ανακοίνωσε πως απόψε τα μεσάνυχτα -24 Ιουλίου- θα κυκλοφορήσει το καινούργιο της άλμπουμ με τίτλο «Folklore». Όπως ανακοίνωσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το καινούριο αυτό άλμπουμ υπήρχε στα σχέδιά της για το 2020. Συγκεκριμένα, τα καινούργια τραγούδια της γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας, σε συνεργασία με τον Aron Dessner, Bon Iver, William Bowery και Jack Antonoff.

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020