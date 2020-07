10 χρόνια One Direction με ένα μουσικό ταξίδι στις πιο όμορφες στιγμές τους

Όλα ξεκίνησαν όταν το 2010, πέντε νέοι, ο Harry, ο Zayn, ο Niall, ο Liam και ο Louis, αποφάσισαν να πάρουν μέρος στο βρετανικό X-Factor. Ο Simon Cowell και η Nicole Scherzinger, όμως, είχαν άλλα σχέδια, τους ζήτησαν να συμμετέχουν στο show όλοι μαζί ως μπάντα, και έτσι γεννήθηκαν οι One Direction. Τα υπόλοιπα είναι… ιστορία!

Το συγκρότημα βρήκε παγκόσμια επιτυχία παρά το γεγονός ότι τερμάτισε μόλις τρίτο στον διαγωνισμό και έτσι ξεκίνησε μία καριέρα με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, με το όνομα Directioners.

Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού «What Makes You Beautiful«, ο δρόμος για να κατακήσουν τα chart είχε ξεκινήσει. Μόλις τρία χρόνια αργότερα, ονομάστηκαν οι μουσικοί με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο.

Από το 2010 έως τον «χωρισμό» τους, που ανακοινώθηκε το 2016, το συγκρότημα κυκλοφόρησε πέντε άλμπουμ, Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) και Made In The A.M. (2015).

Ας ακούσουμε λοιπόν δέκα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, για να γιορτάσουμε την επέτειο των 10 χρόνων τους!

Το βίντεο κλιπ το σκηνοθέτησαν οι Ben και Gabe Turner. Πέρα από τα μέλη της μπάντας, στο κλιπ συμμετέχει και ο Danny DeVito, μια… μαϊμού, 2 σούμο μαχητές, ακροβάτες, μια μπάντα παρελάσεων και δύο αθλήτριες ρυθμικής γυμναστικής.

Στο βίντεο κλιπ συμμέτεχουν και οι κοπέλες που είχαν εκείνη τη περιόδο κάποια από τα μέλη. Όταν βγήκε έσπασε το ρεκόρ της vevo στο youtube για τις περισσότερες προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Το σκηνόθετησε ο Ben Winston και το έγραψε ο κωμικός James Corden. Το βίντεο κρατάει 6 λεπτά και δείχνει τη μπάντα να τσακώνεται με στελέχη που στην πραγματικότητα είναι… τα μέλη της μπάντας μεταμφιεσμένα.

Ένα συγκινητικό τραγούδι και βίντεο που μας ταξιδεύει στη ζωή και τις πιο όμορφες στιγμές των One Direction.

Το σκηνοθέτησαν οι Ben και Gabe Turner και γυρίστηκε στο διαστημικό σταθμό της NASA στο Χιούστον του Τέξας. Δείχνει τα μέλη της μπάντας να προετοιμάζονται για μια διαστημική αποστολή ως αστροναύτες.

Σήμερα, το συγκρότημα βρίσκεται στη διαδικασία δημουργίας ενός βίντεο για τα 10 χρόνια μουσικής πορείας τους. Σύμφωνα με την εταιρεία δημοσίων σχέσεων της μπάντας, το βίντεο θα «δείχνει τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του συγκροτήματος, από τη δημιουργία τους στο The X Factor έως την κυκλοφορία του τραγουδιού του«History», συμπεριλαμβανομένων κλιπ από μουσικά βίντεο, παραστάσεις και βίντεο πίσω από τα παρασκήνια. Το βίντεο θα διερευνήσει επίσης την «ειδική σχέση» που έχει το συγκρότημα με τους θαυμαστές του. Το βίντεο θα κυκλοφορήσει σήμερα 23 Ιουλίου στις 18:00.

πηγή: Independent