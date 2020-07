Η Vivienne Westwood ντυμένη…καναρίνι μέσα σε κλουβί, διαμαρτύρεται υπέρ του Τζούλιαν Ασάνζ

Η Vivienne Westwood μέσα από ένα τεράστιο κλουβί, το οποίο βρισκόταν στον αέρα, έξω από το Old Bailey στο Λονδίνο, ντυμένη ως «καναρίνι» διαμαρτυρήθηκε κατά της έκδοσης του Τζούλιαν Ασάνζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σχεδιάστρια μόδας φώναζε «Ελευθερώστε τον Τζούλιαν Ασάνζ» μέσα από το κλουβί, το οποίο φυσικά είχε συμβολικό μήνυμα.

Όταν κατέβηκε στο έδαφος και αναδύθηκε μέσα από το κλουβί, η Westwood είπε στους δημοσιογράφους: «Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι το καναρίνι στο κλουβί, που έχει παγιδευτεί από ένα μεγάλο δίχτυ μακριά από το φως του ήλιου. Η σύλληψή του ήταν στημένη. Για το υπόλοιπο της ζωής του θα γίνει σύμβολο του τι θα σου συμβεί όταν τολμάς να αποκαλύψεις την αλήθεια. Το να λες την αλήθεια δεν είναι έγκλημα».

Ο ιδρυτής των WikiLeaks αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο για ακρόαση στις 7 Σεπτεμβρίου. Εάν εκδοθεί στις ΗΠΑ, ο Ασάνζ θα αντιμετωπίσει 17 κατηγορίες βάσει του νόμου περί κατασκοπείας και συνωμοσίας, μετά τη δημοσίευση χιλιάδων διαβαθμισμένων εγγράφων το 2010 και το 2011. Ο 49χρονος Ασάνζ κρατείται σήμερα στη φυλακή υψίστης ασφάλειας Belmarsh στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Η 79χρονη Westwood εξήγησε ότι ντύθηκε στα κίτρινα συμβολικά, καθώς τα καναρίνια χρησιμοποιούνταν από ανθρακωρύχους για την ανίχνευση δηλητηριωδών αερίων στα ορυχεία. «Αν το καναρίνι πέθαινε, όλοι έβγαιναν έξω. Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι σε ένα κλουβί και πρέπει να βγει. Μην τον εκδώσετε στην Αμερική», συμπλήρωσε η σχεδιάστρια και ακτιβίστρια προς τους δημοσιογράφους.

