Μουσικός Αύγουστος στο Cafe του Νομισματικού Μουσείου

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

Συναυλία αφιερωμένη στην Πανσέληνο του Αυγούστου

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

Χριστίνα Μαξούρη | «Το άσπρο μαμά νοσταλγώ»

Η Μικρή Άρκτος την πέμπτη 6 Αυγουστου στις 21:00 φερνει στο café του Νομισματικού Μουσείου την ατμοσφαιρική μουσική παράσταση «Το άσπρο μαμά νοσταλγώ» της Χριστίνας Μαξούρη.

Η παράσταση αυτή δημιουργήθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του ομώνυμου δίσκου, σε στίχους Ελένης Φωτάκη και μουσική Άγγελου Τριανταφύλλου. Η Χριστίνα Μαξούρη μαζί με την Όλγα Λασκαράτου, επιλέγουν τραγούδια απο τον πρώτο προσωπικό της δίσκο αλλά και τραγούδια των Χατζηδάκι, Κουγιουμτζή, Λάγιου, Πλέσσα, Bregovic, Καραϊνδρου, Δεληβοριά, και άλλων, και μαζί με τον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη στο πιάνο και τον Τάσο Μισυρλή στο τσέλο, αναζητούν μια τρυφερή και ευαίσθητη ατμόσφαιρα, αποκαθιστώντας την βίαιη και παράξενη περίοδο «σιωπής» που ζήσαμε.

Επιμέλεια προγράμματος: Όλγα Λασκαράτου

Παίζουν:

Χριστίνα Μαξούρη (φωνή)

Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης (πιάνο, ενορχηστρώσεις)

Τάσος Μισυρλής (τσέλο)

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020

ΟπερΑττίκ | Τίνα Αλεξοπούλου

Η Τίνα Αλεξοπούλου έρχεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά, την Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 21:00 στο café του Νομισματικού Μουσείου με μια καινούρια μουσική παράσταση, που εμπνεύστηκε η ίδια. Το ονομα της παραστασης («ΟπερΑττίκ») υπογραμίζει την σύνδεση ανάμεσα στην όπερα και τον αξέχαστο συνθέτη Αττίκ κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με την γαλλική λέξη «Operatique» (οπερατικός).

Πρόκειται δηλαδή, για ένα πρόγραμμα υψηλής αισθητικής που συνδυάζει αγαπημένες άριες από όπερες και οπερέττες με τραγούδια του Αττίκ, καθώς και με άλλα τραγούδια της εποχής του. Μπλέκουν μαγικά τις μελωδίες απ’το «Φάντασμα της Όπερας» με το «Ζητάτε να σας πω», απ’το «Nessun Dorma» με το «Είδα μάτια» κ.ά.

Η performer Τίνα Αλεξοπούλου, ο τενόρος Κώστας Μπουγιώτης, η σοπράνο Βασιλεία Καλλίτση και ο βιρτουόζος Μάρκος Κώτσιας στο πιάνο, απογειώνουν με το ταλέντο τους το μοναδικό και απαιτητικό αυτό ρεπερτόριο.

Παίζουν:

Τίνα Αλεξοπούλου (performer)

Κώστα Μπουγιώτη (τενόρος)

Βασιλεία Καλλίτση (σοπράνο)

Μάρκος Κώτσιας (πιάνο)

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Dilemma in Cineland

Το βραδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου στις 21:00 στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου θα απολαύσουμε ενα ταξίδι στο παγκόσμιο σινεμά μέσα από τις μουσικές του αγαπημένου μας γκρουπ Dilemma.

Το γνωστό δίδυμο, Πόπη Νταλαχάνη (φωνή, κιθάρα, loops) και Σωτήρης Τράγκας (φωνή, σαξόφωνο, φυσαρμόνικες), αυτή τη φορά μαζί με τον Solis Barki στα κρουστά, θα παρουσιάσουν ορχηστρικά θέματα από τη δισκογραφία τους καθώς και μουσικές και τραγούδια που έχουν ακουστεί σε αγαπημένες κινηματογραφικές ταινίες σε δεύτερη εκτέλεση. Σε έναν κήπο που θα θυμίζει θερινό μουσικό σινεμά θα συμμετάσχουμε κι εμείς σε ένα μαγικό μουσικό ταξίδι που θα συνδυάζει σαξόφωνο, κιθάρα, κρουστά και φωνές σ’ ένα παιχνίδι με αναπάντεχους μουσικούς διαλόγους, με την παράλληλη αφήγηση σκηνών.

Παίζουν:

Σωτήρης Τράγκας (φωνή, σαξόφωνο, φυσαρμόνικα)

Πόπη Νταλαχάνη (φωνή, κιθάρα, loops)

Solis Barki (κρουστά)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020

Αφιέρωμα στον Tony Bennett

Το όνομα Tonny Bennett μπορεί να μην λέει κάτι στους νεότερους, η φωνή του όμως στο πρώτο της άκουσμα σίγουρα μαγεύει ακόμη και τον πιο «δύσκολο» ακροατή. Η καριέρα του 93άχρονου ακούραστου τραγουδιστή της τζάζ πέρασε πολλά σκαμπανεβάσματα αλλά τα τραγούδια του παραμένουν ζωντανά πολλές δεκαετίες μετά τις πρώτες επιτυχίες του.

Μερικές από τις καλύτερες στιγμές του, αγαπημένα κομμάτια που μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές και σε άλλες ηπείρους, θα αποπειραθεί να αναβιώσει το κουαρτέτο του Αλέξανδρου Αφολτέρ στο café του Νομισματικού Μουσείου στις 27 Αυγούστου, στις 21:00.

Αυτή την βραδιά θα διαβάσουμε το «I Left My Heart In San Francisco», «The Good Life», «I Wanna Be Around», «The Shadow Of Your Smile», «Cheek To Cheek», και πολλά ακόμη κομμάτια-έκπληξη.

Παίζουν: