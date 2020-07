Στο νέο και ανανεωμένο Cap Cap Corner για απίστευτα donuts, παρέα με τα… Φιλαράκια!

Η απουσία του Cap Cap κατά τη διάρκεια της καραντίνας ήταν σίγουρα αισθητή. Από τα απολαυστικά και πρωτότυπα γλυκά του, μέχρι και τον «μαγικό» του κόσμο, δεν ξέρουμε τι μας πρωτοέλειψε από το αγαπημένο μας γλυκοπωλείο.

Από την 1η Ιουλίου, όμως, τα καταστήματα του Cap Cap είναι και πάλι κοντά μας -τόσο το «ορίτζιναλ» Cap Cap, όσο και το «The One with Cap Cap» στο Ελληνικό, που σίγουρα το ξέρετε ως «το Cap Cap με θέμα τα Φιλαράκια«. Πράγματι, αν είστε λάτρης της -ίσως πιο δημοφιλούς και λατρεμένης- σειράς έβερ, τότε το Cap Cap στο Ελληνικό δεν θα σας απογοητεύσει, αφού είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο που νιώθεις ότι από κάποια γωνία θα ξεφυτρώσει ο Τζόι να σε ρωτήσει «How You Doin?» ή ο Ρος να σου φωνάξει «Pivot!».

Pop και donuts στο Cap Cap Corner

Σε αυτό το Cap Cap, λοιπόν, γεννήθηκε μια νέα ιδέα με όνομα «Cap Cap Corner», όπου στο επίκεντρο βρίσκονται τα donut, αλλά και ο,τι σχετικό με pop culture υπάρχει: Από τα donuts με τα ευφάνταστα ονόματα (εμείς λατρέψαμε το Rain On Me με γέμιση βατόμουρο και γλάσο σοκολάτας, φράουλας και μύρτιλλο), μέχρι και τη μουσική που παίζει στα ηχεία -θα ακούσετε RuPaul, Britney Spears και όλους τους αγαπημένους μας pop stars.

Και φυσικά ας μην ξεχάσουμε το πιο σημαντικό, που είναι η ποιότητα που το Cap Cap εξασφαλίζει σε κάθε βήμα του. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι τα donuts στο Cap Cap Corner είναι από τα πιο γευστικά και «ελαφριά» που έχουμε ποτέ δοκιμάσει.

Και φυσικά τα donuts έρχονται σε κάθε γεύση και μορφή που μπορείτε να φανταστείτε. Εκτός από τα «κλασικά» donuts με το λευκό γλάσο, υπάρχει και η Special Line με donuts σε σχήμα καρδιάς και Μίκι Μάους, και με γέμιση dulce de leche, κρέμα βερίκοκο, φυστικοβούτυρο και πολλά άλλα.

Εκεί θα βρείτε και το μοναδικό «Donuterrole», δηλαδή προφιτερόλ με donuts, γεμιστά με κρέμα βανίλιας, αλλά και αλμυρά donuts σε κάθε συνδυασμό, με κοτόπουλο πανέ, κεφτεδάκια, ακόμα και σε hot dog!

Βέβαια το μενού δεν περιορίζεται μόνο στα -γλυκά και αλμυρά!– donuts. Στο «κορνεράκι» του Cap Cap μπορείτε να δοκιμάσετε παγωτό, ice cream burger, milkshakes, Bubble Tea. Από το μενού δεν λείπουν, όμως, και τα «κλασικά» του Cap Cap, όπως οι βουτυρόμπυρες και το Mud Pie.