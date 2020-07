Τι να δούμε σήμερα; 9 εκδηλώσεις για την Τετάρτη 15 Ιουλίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο στο Ηρώδειο

Τη χρονιά που μας πέρασε, αποχαιρετήσαμε έναν μεγάλο συνθέτη, που καθόρισε, με το έργο και την παρουσία του, τη μουσική σκηνή της Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό το φετινό φεστιβαλικό καλοκαίρι στο Ηρώδειο ξεκινά με μια μεγάλη, διήμερη συναυλία-αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, με τίτλο «Τους προβολείς στήσε: Μουσικές και τραγούδια από το Θέατρο».

Τετάρτη 15 Ιουλίου 21:00

8€ – 45€

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Η Φωτεινή Βελεσιώτου στην Τεχνόπολη

Η Φωτεινή Βελεσιώτου έρχεται για μία μοναδική συναυλία με τον Βασίλη Προδρόμου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από το πρόγραμμά της δεν θα λείπουν αγαπημένα δικά της τραγούδια όπως είναι οι «Μέλισσες» και τα «Διόδια» που την καθιέρωσαν στις καρδιές του κοινού, αλλά και κλασσικά τραγούδια αγαπημένων συνθετών που έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη μας και μας αρέσει να τα τραγουδάμε.

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 21:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

10€ – 14€

ΘΕΑΤΡΟ

Δάφνες και πικροδάφνες, σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη

Η πολιτική κωμωδία «Δάφνες και πικροδάφνες» των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη, ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδεία στα θέατρα της χώρας. Μαζί με τον Πέτρο Φιλιππίδη, που υπογράφει και την σκηνοθεσία, θα βρεθούν επί σκηνής ο Τάσος Χαλκιάς, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και ο Θανάσης Πατριαρχέας.

Τετάρτη 15/7, 21:30

Από 15€

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας



Η παράσταση του αριστουργήματος του Σάμιουελ Μπέκετ, «Περιμένοντας τον Γκοντό», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδεία από τις 15 Ιουλίου. Ο Σάμιουελ Μπέκετ με αυτό το τολμηρό και σύγχρονο έργο διαπραγματεύεται την ανθρώπινη ύπαρξη με κατανόηση, και χιούμορ γράφοντας μια κωμωδία που παρωδεί την τραγωδία του ανθρώπινου είδους από την εμφάνισή του σ΄αυτό τον κόσμο μέχρι και σήμερα. Πρωταγωνιστούν οι Σπύρος Παπαδόπουλος, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αρης Σερβετάλης, Ορφέας Αυγουστίδης, Αρης Κακλέας και Αγγελική Τρομπούκη.

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 21:15

17€

Θέατρο Βράχων Βύρωνα Μέλινα Μερκούρη

Ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας παρουσιάζεται σε νέα επεξεργασία από τον σκηνοθέτη Θέμη Μουμουλίδη, με την Ιωάννα Παππά στον ρόλο της Αντιγόνης, τον Γιώργο Χρυσοστόμου στο ρόλο του Κρέοντα και μια ομάδα σημαντικών νέων ηθοποιών.

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 21:30

14€ – 17€

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Το Art, η κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά, ξεκινάει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα μετά από 2 χρόνια επιτυχίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στη νέα καλοκαιρινή διαδρομή της παράστασης, τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Σταμάτης Φασουλής και πρωταγωνιστούν οι Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Θανάσης Τσαλταμπάσης και Θανάσης Κουρλαμπάς.

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 21:15

14€ – 17€

Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη



PERFORMANCE

Now that we meet again, του Daniel Wetzel των Rimini Protokoll