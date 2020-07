Θα κυκλοφορήσει νέα ταινία «Dirty Dancing»;

Μια νέα ταινία χορού χωρίς τίτλο βρίσκεται στα πρώτα στάδια παραγωγής στην εταιρεία Lionsgate, με την ιστορία να διαδρατίζεται στη δεκαετία του 1990 και στην οποία θα πρωταγωνιστεί και θα συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός, η Τζένιφερ Γκρέι, πρωταγωνίστρια του θρυλικού «Dirty Dancing». Ενώ οι λεπτομέρειες παραμένουν για την ώρα ανεπιβεβαίωτες, κυκλοφορούν φήμες ότι θα έχουμε μια νέα ταινία «Dirty Dancing».

Η Lionsgate κατέχει τα δικαιώματα διανομής στις ταινίες «Dirty Dancing» και η Γκρέι, φυσικά, έπαιξε την έφηβη Baby, που ερωτεύεται τον δάσκαλο χορού της, τον οποίο υποδυόταν ο Πάτρικ Σουέιζι.

Η πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε το 1987 από την Vestron εισέπραξε 218 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office με κόστος παραγωγής 5 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ένα Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα για το τραγούδι «(I had) The Time of My Life» των Frank Previte, John DeNicola και Donald Markowitz.

Το «Dirty Dancing» ήταν η πρώτη ταινία που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίγραφα σε βιντεοκασέτες και είχε δύο άλμπουμ από το soundtrack στο νούμερο ένα των charts για μήνες.

Το 2004, ακολούθησε το σίκουελ «Dirty Dancing: Νύχτες στην Αβάνα», με πρωταγωνιστές τους Diego Luna, Romola Garai και January Jones, που εισέπραξε σχεδόν 28 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η νέα ταινία χορού θα έχει ως σεναριογράφους τους Mikki Daughtry και Tobias Iaconis (Five Feet Apart, The Curse of La LLorona).

Προς το παρόν, αναμένονται νέες πληροφορίες για την «μυστική» – ακόμα – ταινία.