Σε…λυκάνθρωπο μεταμορφώνεται ο Ράιαν Γκόσλινγκ στην ταινία «Wolfman»

Η μεγάλη επιτυχία της ταινίας «Ο Αόρατος Άνθρωπος», που κυκλοφόρησε φέτος στους κινηματογράφους, λίγο πριν κλείσουν λόγω πανδημίας, ώθησε το στούντιο της Universal στην απόφαση να προωθήσει τη δημιουργία και άλλων ταινιών με δικά της «τέρατα».

Το σύμπαν της Universal περιλαμβάνει τέρατα όπως ο Δράκουλας, η Μούμια, ο Φρανκενστάιν, καθώς και ο Λυκάνθρωπος.

Όσον αφορά στον τελευταίο, ανακοινώθηκε πως ο αμερικανός ηθοποιός Ράιαν Γκόσλινγκ (Το Ημερολόγιο, La La Land), πρόκειται να τον ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη, στην ομώνυμη ταινία του. Ο τελευταίος ηθοποιός που ανέλαβε τον ρόλο ήταν ο Μπενίσιο ντελ Τόρο στη ταινία «The Wolfman», το 2010.

Το σενάριο της νέας ταινίας έγραψε το δίδυμο του «Orange is the New Black», Lauren Schuker Blum και Rebecca Angelo. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν έχει βρεθεί ακόμα ο σκηνοθέτης, όμως είναι πιθανό να αναλάβει ο Κόρι Φίνλεϊ, δημιουργός της ταινίας «Bad Education» στο HBO, όπου πρωταγωνιστούσε ο Χιου Τζάκμαν.

Επίσης, λέγεται πως η ταινία θα εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή και θα ακολουθεί σε ύφος το θρίλερ «Nightcrawler» του 2014, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Τζέικ Γκίλενχαλ.

Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία παραγωγής για τα γυρίσματα της ταινίας ακόμα, λόγω κορονοϊού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ο αόρατος άνθρωπος

Ο Γκόσλινγκ επίσης, θα πρωταγωνιστήσει σε μια διαστημική ταινία της MGM, βασισμένη σε μυθιστόρημα του Andy Weir, συγγραφέα του «The Martian», που έγινε ταινία με τον Ματ Ντέιμον το 2015. Την ταινία θα σκηνοθετήσουν οι Phil Lord και Chris Miller, που κέρδισαν Όσκαρ για το «Spider-Man: Into the Spider-Verse», πέρυσι.