Οι Queen γιορτάζουν 50 χρόνια μουσικής πορείας και γίνονται… γραμματόσημα

Οι Queen γιορτάζουν φέτος τα 50 χρόνια μουσικής και το Βασιλικό ταχυδρομείο αποφάσισε να τους τιμήσει με έναν πρωτότυπο τρόπο. Συγκεκριμένα, θα εκδοθεί μία σειρά γραμματοσήμων με το συγκρότημα -στη θέση της βασίλισσας.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερη τιμή, αφού δύο μόνο συγκροτήματα στην ιστορία έχουν γίνει βρετανικά γραμματόσημα: Οι Beatles το 2007 και οι Pink Floyd το 2016. Αυτό κάνει τους Queen το μόλις τρίτο συγκρότημα που έχει λάβει αυτή την τιμή. Άλλοι καλλιτέχνες που έχουν γίνει γραμματόσημα είναι ο David Bowie και ο Elton John.

Η σειρά με τα γραμματόσημα θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 9 Ιουλίου -για όποιον ενδιαφέρεται για την αγορά τους. Θα αποτελούνται από 13 διαφορετικά σχέδια, μια φωτογράφηση του συγκροτήματος, τέσσερις φωτογραφίες από live συναυλία με το κάθε μέλος του συγκροτήματος (Brian May, Roger Taylor, John Deacon και φυσικά Freddie Mercury), καθώς και τα εξώφυλλα των άλμπουμ Queen II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera, News of the World, The Game, Greatest Hits, The Works και Innuendo.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Freddie Mercury: Πώς ο θρύλος των Queen έγινε το απόλυτο είδωλο της ροκ

Για την σπουδαία αυτή τιμή, ο Brian May δήλωσε: «Από τότε που ξεκινήσαμε σαν τέσσερα παιδιά το ταξίδι αυτό πριν από 50 χρόνια, αφιερωθήκαμε στο να κάνουμε πραγματικό το τρελό όνειρο μας. Καμιά φορά είναι περίεργο να ξυπνάς και να συνειδητοποιείς την θέση που έχουμε στον κόσμο -έχουμε γίνει ένας εθνικός θεσμός! Και τίποτα άλλο δεν μας το θυμίζει περισσότερο από αυτόν τον απίστευτο φόρο τιμής από τα Βασιλικά ταχυδρομεία». Από την άλλη, ο ντράμερ των Queen, Roger Taylor αστειεύτηκε: «Τώρα θα είμαστε πράγματι μέρος των επίπλων».