Η πολιτιστική ατζέντα της Παρασκευής: 14 προτάσεις για να δείτε σήμερα online

Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:

Ίδρυμα Ωνάση

Από σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τα νέα Radiophonics, «ΕΙΔΗΣΕΙΣ – Επεισόδιο 5» (2020) και «A Grimoire of Silence» (Ένα γριμόριο σιγής) (2018), από την σειρά πρωτότυπων ραδιοφωνικών έργων που προστίθενται κάθε Παρασκευή στο Ψηφιακό Κανάλι.

Βρείτε τα εδώ.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η σειρά «Music Escapades», που εξερευνά και αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική εναλλακτική μουσική σκηνή, μάς προτείνει για απόψε στις 21:00, δύο διαφορετικά μουσικά σύνολα σε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό, τους Lip Forensics και τις SWIM. Η ηχογραφημένη συναυλία θα είναι διαθέσιμη στο snfcc.org.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Το διαδικτυακό project «ENTER» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση ανανεώνει την online συλλογή του, με την προσθήκη νέων έργων. Σήμερα, ο Ιωάννης Μανταφούνης, στο «Can I take you to the bridge beyond the scene», χορεύει στις 5 τα ξημερώματα, στις γέφυρες της Γενεύης, ωσάν άλλος James Brown. Μόνος, στήνει έναν ξέφρενο χορό, αποτίνοντας φόρο τιμής στο στυλ του «βασιλιά της soul», με μόνη συντροφιά το βλέμμα του κάμεραμαν που τον ακολουθεί, γραπωμένο πάνω του, αλλά σε απόσταση ασφαλείας.

Βρείτε το έργο εδώ.

Θέατρο Πορεία

Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Σειρά, σήμερα έχει ο Θανάσης Τριαρίδης, ο οποίος διαβάζει τα ποιήματα του Μιχάλη Κατσαρού «Θα σας περιμένω», «Η διαθήκη μου» και «Υστερόγραφο».

Δείτε το εδώ.

To πρώτο ελληνικό φεστιβάλ drag online

Το πρώτο ελληνικό, διαδικτυακό φεστιβάλ drag προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας Gumroad, με drag shows από 27 performers και εισιτήριο 5 ευρώ, του οποίου τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου μεταξύ των καλλιτεχνών.

Δείτε το εδώ.

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online: Comédie-Française

Η Comédie-Française από σήμερα στις 20:00 και μέχρι την Παρασκευή, θα ανεβάζει μια συζήτηση « La Causerie», με έναν ηθοποιό του θιάσου που θα απαντάει σε ερωτήσεις που έχει στείλει το κοινό. Κάθε μέρα θα απαντάει στις ερωτήσεις κι ένας άλλος ηθοποιός. Σήμερα, σειρά έχει o Loïc Corbery.

Δείτε το εδώ.

Metropolitan Opera Νέας Υόρκης

Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει την όπερα σε 4 πράξεις «Η δύναμη του πεπρωμένου» του Τζουζέπε Βέρντι, σε μουσική διεύθυνση του James Levine. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.

Δείτε τo εδώ.

Κρατική όπερα της Βιέννης

Η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει σήμερα στις 18:00 την όπερα τεσσάρων πράξεων «Οθέλλος» που συνέθεσε ο Τζουζέπε Βέρντι σε λιμπρέτο του Αρρίγκο Μπόιτο, βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Στη διεύθυνση της ορχήστρας ο Graeme Jenkins.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Όπερα του Παρισιού

Η Όπερα του Παρισιού προβάλει την παράσταση μπαλέτου «PLAY» σε χορογραφία του Alexander Ekman και μουσική του Mikael Karlsson. Ο Σουηδός χορογράφος για πρώτη φορά συνεργάζεται με τους χορευτές του Μπαλέτου Όπερας του Παρισιού. Διαθέσιμη έως τις 21/6, εδώ.

Shakespeare’s Globe

Δείτε σήμερα την ρομαντική κωμωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, «Όνειρο Θερινής Νυκτός» (A Midsummer Night’s Dream) σε σκηνοθεσία του Dominic Dromgoole. Πρωταγωνιστούν οι Michelle Terry και John Light. Διαθέσιμη έως τις 28/6.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Δείτε σήμερα την παράσταση «Small Island», βασισμένη στο ομότιτλο βραβευμένο μυθιστόρημα της Andrea Levy, σε σκηνοθεσία Helen Edmundson. Μέσα από τις προσωπικές ιστορίες Τζαμαϊκανών μεταναστών πρώτης γενιάς, ιχνηλατούνται οι σχέσεις μεταξύ της Τζαμάικα και του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο έως το 1948.

Δείτε την εδώ.

Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προβάλει σήμερα τον «Μαγικό αυλό» (The Magic Flute) του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, σε σκηνοθεσία του David McVicar και την Julia Jones στη διεύθυνση της ορχήστρας. Η όπερα θα είναι διαθέσιμη έως τις 3/7 εδώ.

Επίσης, προβάλει την παράσταση μπαλέτου «La Fille mal gardée» (The Wayward Daughter), η οποία περιλαμβάνει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές χορογραφίες του Φρέντερικ Άστον. Μαέστρος ο Άνθονι Τουίνερ. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως τις 26/6.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Κι άλλες παραστάσεις online!

Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε παλαιότερες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, που είναι διαθέσιμες online στο ψηφιοποιημένο αρχείο του, τη νέα υπηρεσία on demand του Θεάτρου Τέχνης, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις έναντι χαμηλού αντιτίμου, παραστάσεις του θεάτρου του Νέου Κόσμου από το επίσημο κανάλι του στο YouTube, καθώς και άλλες πολλές παραστάσεις που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο!