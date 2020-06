Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν το 2021 στο Release Athens

Το Release Athens 2021 υποδέχεται τους Pet Shop Boys, την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021 στην Πλατεία Νερού.

Οι Neil Tennant και Chris Lowe, το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της Βρετανικής σκηνής, έρχονται στην Αθήνα με το εντυπωσιακό «Dreamworld: The Greatest Hits Live» show τους, γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σπουδαίας καριέρας τους.

Αυτή είναι η 3η από τις 10 ημέρες της διοργάνωσης του 2020 που αποκτά μία νέα ημερομηνία για το Release Athens 2021, μετά την υποχρεωτική αναβολή λόγω της πανδημίας. O σχεδιασμός μας προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, με βασικό στόχο όλοι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες που θα συμμετείχαν τη φετινή χρονιά να είναι μαζί μας το επόμενο καλοκαίρι και, με την προσθήκη μερικών ακόμα τεράστιων ονομάτων, να αποτελέσουν ένα line-up που θα ενθουσιάσει κάθε μουσικόφιλο.

Οι θρυλικοί Pet Shop Boys το καλοκαίρι του 2021 στη χώρα μας

Από την ημέρα που υπέγραψαν στην Parlophone Records, οι Pet Shop Boys ξεκίνησαν να γράφουν ιστορία στο χώρο της pop μουσικής. 42 Top-30 singles, 22 Top-10 hits, 4 no 1, 14 Top-10 albums (συμπεριλαμβανομένου του εξαιρετικού «Hotspot» που κυκλοφόρησε στις 24 Ιανουαρίου) στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστοιχη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο.

It’s A Sin, West End Girls, Heart, Go West, Always On My Mind, Love Comes Quickly, Domino Dancing,What Have I Done To Deserve This, Suburbia, Being Boring, Can You Forgive Her, Left To My Own Devices, Se A Vida E (That’s The Way Life Is) είναι μόνο μερικά από τα υπέροχα τραγούδια που μας έχουν χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Στο ενεργητικό τους έχουν πάνω από 700 shows σε 63 χώρες, μπροστά σε εκατομμύρια θεατές. Έχουν υπάρξει headliners στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της τελευταίας δεκαετίας, όπως τα Roskilde, Primavera Sound Barcelona, Corona Capital, Latitude, Sonar Barcelona, ElectricPicnic, Vivid, Way Out West, Bestival και πολλά ακόμα, με αποκορύφωμα τις επικές εμφανίσεις τους στα Glastonbury, Coachella, Rock in Rio και Summer Sonic. Το περασμένο καλοκαίρι, 1.600.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν την εμφάνισή τους στο Live in Hyde Park του BBC, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.

Στις 24 Ιανουαρίου, οι Pet Shop Boys κυκλοφόρησαν το 14ο studio album τους, Hotspot, που έλαβε θετική ανταπόκριση από κοινό και κριτικούς, με τα Dreamland (με τους Years& Years), Burning The Heather (με τον Bernand Butler των Suede) και Monkey Business να ξεχωρίζουν και να γνωρίζουν ήδη μεγάλη επιτυχία.

Τι θα ισχύσει με τα εισιτήρια

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία. Σύντομα, οι διοργανωτές του Release θα επανέλθουν με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του voucher και τις επιλογές που θα σας δοθούν. Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαιώνουν όλους τους κατόχους πως οι ευχάριστες εκπλήξεις που θα ακολουθήσουν θα μετατρέψουν τα εισιτήρια τους σε προνομιακά.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Η προπώληση συνεχίζεται προς 40 ευρώ και για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με τρέχουσα τιμή στα 120 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.